Sein Schuss ist seine Waffe

Er war noch klein, doch der grosse Traum hatte sich schon in seinem Kopf eingenistet: Yannick Zehnder wollte dereinst unbedingt für den örtlichen Eissportverein auflaufen. Heute sagt er: «Beim EVZ zu spielen, ist das Coolste.»

20-jährig ist der Stürmer inzwischen, und er hat erreicht, was er sich damals vorgenommen hatte. Zehnder hat sich zu einem verlässlichen Viertlinienspieler entwickelt, er kann als Flügel oder Center eingesetzt werden, wobei er die Position des Mittelstürmers bevorzugt. Was er sagt, muss Coach Dan Tangnes gefallen. «Die Defensive ist die Basis. Wenn der Trainer weiss, dass er sich auf dich verlassen kann, gewinnst du sein Vertrauen.» Erst dann komme die Offensive.

Er findet immer mehr Lücken

Knapp zehn Minuten Eiszeit erhält Zehnder im Schnitt, in 23 Partien hat er es auf vier Tore und drei Assists gebracht. Als grösste Stärke, als «Waffe», bezeichnet er seinen Schuss, «aber ich könnte ihn noch mehr einsetzen». Er meint damit nicht, egoistischer spielen zu müssen, sondern sich öfter in gute Abschlusspositionen zu bringen. Die Erfahrung werde ihm dabei helfen, meint er. Zehnder fügt aber auch gleich an: «Ich spüre, dass ich mehr Lücken in der gegnerischen Verteidigung finde, je länger ich dabei bin.»

Zehnder ist Zuger durch und durch. Er wuchs unweit des Stadions auf, sein Grossvater Robert war Clubpräsident, Vater Hardy spielte in der ersten Mannschaft und ist heute kritischer Beobachter. «Er sagt mir, wenn ihm etwas nicht passt, und gibt mir Tipps.» Zehnder hat selbst hohe Ansprüche an sich. «Ich erwarte von mir, konstante Leistungen abzurufen. Dann kann ich darauf aufbauen und irgendwann hoffentlich den Unterschied machen.»

Seinen Vertrag hat er vor zwei Wochen bis 2021 verlängert. «Ich habe das Gefühl, hier entsteht etwas», sagt Zehnder. Schliesslich stossen nächstes Jahr mit SCB-Goalie Leonardo Genoni und Lugano-Stürmer Gregory Hofmann zwei gestandene Nationalspieler zum Team.

Aber warum sollten die Zuger nicht schon in dieser Saison für Furore sorgen? Sie stehen im Cupfinal – und in der Meisterschaft auf Platz 1.

