Zeigt Rask hier die NHL-Parade des Jahres?

Es scheint gerade die Zeit der grossen Eishockey-Torhüter-Paraden zu sein. So hatte vor zwei Tagen Marc-André Fleury bei den Vegas Golden Knights mit einer sensationellen Flugshow einen Treffer der Toronto Maple Leafs verhindert. Im Netz und den sozialen Medien schon als Parade des Jahres gefeiert, hatte Fleury die Rechnung ohne Tuukka Rask gemacht. Der Goalie der Boston Bruins bewies gegen Buffalo, dass auch er ein feines Händchen besitzt.

