Zwei Berner Meisterfeiern innert einer Woche?

Nachdem der SC Bern in der Final-Serie gegen den EV Zug den Lead übernommen hat und mit 2:1 in Führung gegangen ist, stellt sich die Frage: Erlebt die Stadt Bern in den beiden Mannschafts-Hauptsportarten tatsächlich zwei Meisterfeiern innert einer Woche?

Umfrage Wer gewinnt den Playoff-Final? Bern

Zug

Die Chancen stehen 50:50

Die Fussballer der Young Boys haben am vergangenen Samstag vorgelegt; setzen nun die Eishockeyaner des SCB ihren Siegeszug fort und gewinnen auch die Spiele 4 und 5, sind sie am Ostersamstag Meister.

Die mahnenden Worte des Captains

Innerhalb der Mannschaft sind solche Themen tabu. «Klar ist es unser Ziel, Meister zu werden, dafür spielen wir Eishockey. Aber wenn am Donnerstagabend das Spiel beginnt, muss der Fokus wieder auf dem Spiel liegen. Dies und nichts anderes ist unser Job», stellt Captain Simon Moser klar.

Beim 4:1-Heimsieg am Dienstag gegen den EVZ «hat vermutlich jeder sein bestes Saisonspiel abgeliefert», glaubt Moser. Und sagt deshalb: «Wir müssen uns bewusst sein, wie viel wir investiert haben, um diesen Sieg zu holen und Zug schlagen zu können. Einen solchen Effort braucht es auch in Spiel 4 wieder.»

Sollte der SCB auch heute in Zug gewinnen, dann könnte es im Hinblick auf Samstag jedoch mit der Ruhe in Bern vorbei sein. Denn eine Doppel-Feier wäre für die Bundeshauptstadt historisch. Letztmals gab es diese 1959.

Die Helden von damals hiessen Toni Allemann und René Kiener

YB holte damals den dritten von vier Titeln in Folge. Meistertrainer war der frühere deutsche Nationalspieler Albert Sing. Die Kevin Mbabus, Christian Fassnachts und Guillaume Hoaraus hiessen vor 60 Jahren Heinz Schneiter, Eugen Meier und Toni Allemann.

Der SC Bern holte 1959 den ersten seiner bis heute 15 Meistertitel. Trainer war damals Ernst Wenger, der die Mutzen zwei Jahre zuvor bereits in die Nationalliga A geführt hatte. Die damaligen Stars im Team waren Spieler wie der legendäre Goalie René Kiener, Alfred Lack oder Peter Stammbach.

Eishockey