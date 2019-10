«... dann will ich nicht der Böse sein»

Er hat momentan kaum Grund zur Klage. Sportlich läuft es bei Breel Embolo seit seinem Wechsel zu Mönchengladbach bestens, am Sonntag hat er beim 5:1 gegen Augsburg sein drittes Saisontor erzielt. Auch privat hat er sein Glück gefunden.

Während Nati-Kumpel Granit Xhaka am Montagvormittag auf Instagram die Geburt seiner Tochter verkündete, ist Embolo seit Ende Juni 2018 Vater. Und natürlich hat die kleine Naliya das Leben von Embolo und seiner Freundin Naomi auf den Kopf gestellt. Der Alltag ist ein anderer, und auch der Basler selbst hat sich verändert.

«Die Geburt meiner Tochter hat mir gezeigt, dass es neben dem Fussball und den Kollegen noch etwas anderes gibt. Man muss mehr Verantwortung übernehmen», sagt der 22-Jährige im Interview mit der «Aargauer Zeitung».

Plötzlich im Streichelzoo

Allein schon der Tagesrhythmus verlangt ihm einiges ab. Er habe Nati-Kollege Marwin Hitz einmal gefragt, warum er immer um 7.30 Uhr aufstehe, wo doch das Training erst um 11 Uhr beginne. Der Goalie habe geantwortet: «Warte nur, bis du Kinder hast.» Und so musste Embolo selber lachen, als er «in den Ferien mit der Kleinen» eine Woche lang um7.30 Uhr am Hotelbuffet sass. «So etwas hätte ich mir nie vorstellen können.»

Und weil die Tochter im Zentrum steht, findet sich Embolo regelmässig an Orten wieder, an denen Alterskollegen nicht unbedingt anzutreffen sind. «Plötzlich gehe ich an einem Sonntag in den Streichelzoo oder in den Park, statt zu Hause zu bleiben und nichts zu machen.» Er sei erstaunt, wie schnell er diese Umstellung hingekriegt habe. «Meine ganze Familie staunt darüber.»

Schwierig ist für den Jungvater manchmal, die Balance zu finden, zumal er Naliya gern verwöhnt. Weil er aus beruflichen Gründen oft weg von zu Hause ist, will er nicht «der Böse» sein, wenn er da ist. Mit einem Lachen sagt Embolo: «Daher bin ich automatisch der Verlierer. Wenn ich ja sage, ist meine Freundin wütend, wenn ich nein sage, ist die Tochter hässig.»

Lob für den Trainer

Natürlich dreht sich das Gespräch nicht nur um Privates. Und weil die Nati am Montagnachmittag in Lausanne eingetroffen ist und die Vorbereitung auf die wegweisenden EM-Quali-Spiele in Dänemark (Samstag) und gegen Irland (Dienstag) aufgenommen hat, ist es Embolo wichtig, zu diesem Thema etwas loszuwerden. «Es wird oft so dargestellt, als würden wir gar nicht gern zur Nati gehen. Dabei freuen wir uns immer. Wirklich, alle», versichert er.

Schliesslich hat er auch noch ein Anliegen, das den viel kritisierten Trainer Vladimir Petkovic betrifft: «Ich wünsche mir, dass man ihm mehr unvoreingenommen zuhört. Er wird so oft unter Druck gesetzt von den Leuten, obwohl er gute Arbeit leistet.» Und weiter: «Dabei weiss er, wie er mit der Mannschaft umgehen soll. Sonst hätten wir meines Erachtens nicht die Erfolge gefeiert, die wir in den letzten Jahren gefeiert haben.»

