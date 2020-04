«Alles geht nach China» – Reaktionen auf GC-Verkauf

Die Nachricht, dass die Grasshoppers nach China verkauft werden, dürfte den ein oder anderen Fussballfan auf dem falschen Fuss erwischt haben. Da man sich zurzeit am Stammtisch nicht darüber unterhalten kann, waren die Reaktionen in den Sozialen Medien umso grösser.

Von Enttäuschung und Ärger über Schadenfreude und Häme bis hin zu Erleichterung ist online alles zu lesen. «Nicht im Ernst», «jetzt ist GC nicht mehr GC» oder «echt schade – alles geht nach China» wird etwa getwittert. «Jetzt hat auch GC seine Gigi Oeri» oder «freut mich, dass immerhin eine Frau zugeschlagen hat – ich hoffe, sie kann GC langfristig wieder an die Spitze bringen» lauten andere Kommentare.

Mit «GC, GC, der Meischter vom Yangtze» oder «die Grasshoppers haben in der neuen Saison ein neues Spielfeld: Die Chinawiese» finden sich auch einige amüsante Beiträge zur Club-Übernahme. Aber lies doch selbst:

Grasshoppers are historically Switzerland's most successful club but were relegated last year for the first time in almost 70 years.



Am told there is no official link between them and Wolves but don't be surprised to see more transfers between the clubs.