2:4 verlor der FC Thun letzten Sonntag gegen den grossen Kantonsrivalen YB. Die Pleite im Berner Derby war bereits die 8. Niederlage im 12. Meisterschaftsspiel. Vier Mal in Folge hat das Team von Trainer Marc Schneider nunmehr verloren. Am Samstag kommt der FCZ ins Berner Oberland. Es ist das Treffen der defensiv und offensiv schwächsten Mannschaften aktuell in der Super League.

Marc Schneider, ist das Aus im Cup gegen den Zweitligisten Winterthur der bisherige Tiefpunkt?

Marc Schneider: Tiefer geht es nicht mehr. Und klar ist, mit jeder Niederlage wird der Kopf schwerer und auch die Beine. Aber wir müssen es so nehmen, wie es ist. Wir müssen uns trotz den negativen Erlebnissen der Situation stellen und versuchen, eine gewisse Leichtigkeit zurückzuerlangen.

Wie wollen Sie das anstellen?

Mit einfachem Spiel in der gegnerischen Hälfte und kompromisslos spielen in der eigenen. Wir hatten in jedem Spiel unsere Chancen, aber es will nicht anhängen. Das müssen wir wieder hinbekommen, indem sich jeder hinterfragt: Was kann ich anders oder noch mehr machen.

Hinterfragen Sie sich auch?

Auch ich frage mich: Liegt es an mir? Kann ich etwas anders machen? Aber solange ich ein gutes Gewissen habe, dass wir auf einem guten Weg sind, glaube ich an die Wende.

Und ist das gute Gewissen wirklich da?

Das ist definitiv da. Ich habe den Glauben und die Energie und bin zu allem bereit. Sonst müsste ich die Konsequenzen ziehen.

Wann könnte das sein? Was müsste passieren?

Das kann ich nicht sagen. Das müsste ich spüren, von der Mannschaft oder vom Verein hören, dass nicht mehr alle überzeugt von meiner Arbeit sind. Ich bin nicht einfach Trainer bei einem Club, ich bin mit dem FC Thun eng verbunden, da geht es nicht um mein Ego. Deshalb würde ich auch die Konsequenzen tragen.

Das heisst, Sie spüren noch den Rückhalt von allen Seiten?

Wir haben im Verein absolute Ruhe und versuchen, gemeinsam aus der Misere zu kommen. Wir geben ja nicht zum Spass immer zu Beginn einer Saison den Ligaerhalt aus Ziel aus, auch wenn wir in den letzten sechs, sieben Jahren nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Wir machen nicht einfach nur auf Understatement.

Der FC Thun musste immer wieder Leistungsträger abgeben. Kann man die Verluste einfach nicht mehr auffangen?

Wir hatten einen krassen Umbruch im Sommer. Mit Dejan Sorgic und Marvin Spielmann sind viele Skorerpunkte weg und mit Dennis Hediger fehlt uns zusätzlich viel Erfahrung. Mit dem Rücktritt von Nelson Ferreira verloren wir eine weitere wichtige Figur. Er war in der Kabine sehr wichtig, auch wenn er nicht mehr viel gespielt hat. Die jungen, talentierten Spieler müssen sich festhalten können und da ist derzeit niemand, der die Lücke ausfüllt.

Wie lautet die Marschrichtung am Samstag gegen den FCZ?

Wir brauchen Punkte. Aber darüber müssen wir nicht reden, auch wir können die Tabelle lesen. Wie gesagt: Es braucht nicht viel. So schnell wie Vertrauen im Fussball weg ist, ist es auch manchmal wieder da. Wir müssen einander helfen. Ich sage auch der Mannschaft: Warum soll es nicht bald anhängen? Warum sollen wir nicht eine positive Serie starten können? Dazu brauchen wir jetzt alle, auch die Fans. Vielleicht mehr noch, wie in einer super Phase.

