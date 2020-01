Hollywood-Stars verkacken Bayern-Hymne

Was machen Bayern-Spieler David Alaba und Kingsley Coman, wenn sie nicht trainieren oder ein Spiel bestreiten? Golf spielen? Wie der Dortmunder Jadon Sancho ein protziges Instagram-Video drehen? Die Champions League auf der Playstation gewinnen? Falsch! Die beiden liefern sich ein Song-Battle mit den Hollywoodstars Will Smith und Martin Lawrence.

Umfrage Wie schön ist der Gesang der «Bad Boys»? Wunderschön! Ich kann es kaum fassen!

Ich singe unter der Dusche sogar schöner.

Wie peinlich ist das denn?

Was soll das überhaupt? Interessiert doch keinen.

Also lustig ist es.

So gibt das Bayern-Duo in einem Video seine Version des Songs «Bad Boys» von Inner Circle zum Besten. Smith und Lawrence versuchen sich im Gegenzug an der Bayern-Hymne «Stern des Südens». Grammy-verdächtig sind beide Gesangseinlagen nicht, erinnern sie doch eher an das Singen unter der Dusche.

Sympathisch klingt es aber definitiv – insbesondere, wie sich die englischsprachigen Bad Boys an der deutschen Sprache versuchen.

Promo-Aktion für Film

Hintergrund des Videos ist eine Promo-Aktion für den neuen «Bad Boys»-Film, der diese Woche in den Kinos anläuft. Im Film «Bad Boys for Life» kehren die beiden Cops, Smith und Lawrence, 25 Jahre nach dem ersten Teil auf die Leinwand zurück und gehen noch einmal auf Verbrecherjagd.

Fussball