«Belgien ist Schnee von gestern»

«Der 5:2-Sieg gegen Belgien wird immer in Erinnerung bleiben. Er gibt Selbstvertrauen und Positivität. Er ist aber Schnee von gestern», sagt Vladimir Petkovic. Auf die Nati warten neue Aufgaben. Seit Montag bereitet sich das Team in Zürich auf die EM-Qualifikationsspiele in Georgien und gegen Dänemark in Basel vor. Es ist das erste Zusammentreffen der A-Nati nach dem sensationellen Erfolg gegen Belgien und gleichzeitig der Startschuss in die EM-Quali 2020.

EM-Qualifikation 2016

08.09.2014 Schweiz – England 0:2

09.10.2014 Slowenien – Schweiz 1:0

*Die Schweiz qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter England für die Endrunde in Frankreich



WM-Qualifikation 2018

06.09.2016 Schweiz – Portugal 2:0

07.10.2016 Ungarn – Schweiz 2:3

*Die Schweiz setzte sich in der Barrage gegen Nordirland durch und qualifizierte sich für die Endrunde in Russland

Der Nati-Fahrplan durchs 2019

23.03.2019 Georgien – Schweiz (EM-Quali) in Tiflis

26.03.2019 Schweiz – Dänemark (EM-Quali) in Basel

05.06.2019 Portugal – Schweiz (Nations League) in Porto*

05.09.2019 Irland – Schweiz (EM-Quali)

08.09.2019 Schweiz – Gibraltar (EM-Quali)

12.10.2019 Dänemark– Schweiz (EM-Quali)

15.10.2019 Schweiz – Irland (EM-Quali)

15.11.2019 Schweiz – Georgien (EM-Quali)

18.11.2019 Gibraltar – Schweiz (EM-Quali)

* als Sieger der Gruppe A2 in der Nations League hat sich die Schweiz für das Final-Four-Turnier (5. bis 9. Juni) in Portugal qualifiziert. Es gibt zwei Halbfinals und anschliessend einen Final sowie ein Spiel um Platz 3. Jedes Team hat also nur zwei Partien. Die Halbfinals: Portugal – Schweiz, England – Holland.



«Wir wollen uns qualifizieren und wir wollen das direkt tun», so der Nati-Trainer. «Man hat in den letzten zwei Qualifikationen gesehen, dass es einen grossen Unterschied macht, ob man mit einem negativen oder positiven Resultat in eine Kampagne startet. Deshalb wollen wir uns die letzte WM-Qualifikation als Beispiel nehmen und diese simulieren, in die wir mit Siegen gestartet sind.»

Die WM-Qualifikation simulieren



In der Ära Petkovic hat die Schweiz zwei Ausscheidungen bestritten: Für die EM 2016 startete die Nati im Herbst 2014 mit Niederlagen gegen England (0:2) und in Slowenien (0:1). «Es war nach zwei Niederlagen schon heikel, die richtigen Worte, den richtigen Schwung zu finden», sagt der Tessiner. Am Ende qualifizierten sich die Schweizer als Gruppenzweite hinter England für die EM in Frankreich.

In der WM-Quali im Herbst 2016 lief es von Anfang an. Man gewann nicht nur die ersten Partien gegen Portugal (2:0) und in Ungarn (3:2), sondern blieb bis zum letzten Spieltag ungeschlagen. Die Nati verlor jedoch das letzte Spiel in Portugal und musste den Umweg über die Barrage nehmen, wo sie sich gegen Nordirland durchsetzte.

Ohne Top-Offensiv-Duo



In Georgien und gegen Dänemark muss Petkovic aber ohne seine besten Goalgetter auskommen. Haris Seferovic (59 Spiele/17 Tore) bot er wegen Leistenproblemen erst gar nicht auf. Xherdan Shaqiri (80 Spiele/22 Tore) gab nach dem ersten Training Forfait. Mit Seferovic und Shaqiri fehlen der Nati total 39 Länderspieltore. Die Belgier hatte das Duo fast im Alleingang aufgemischt: Shaqiri bereitete drei Treffer vor. Seferovic vollendete dreimal.

«Ich habe nie Ausreden gesucht, wenn ein wichtiger Spieler gefehlt hat. Wir müssen das als Mannschaft auffangen. Ich habe meinen Spielern immer das Vertrauen gegeben und habe sehr oft die richtige Antwort erhalten.»

Steven Zuber könnte eine bereit haben. Der Ex-Hopper, er wechselte im Winter leihweise zum VfL Stuttgart, hat einen Lauf. In den letzten neun Partien hat er fünf Tore geschossen. «Es ist schön, ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen», so Zuber, «aber das kann sich schnell wieder ändern.»

Steven Zuber und Remo Freuler beim Zusammenzug in Zürich. (Video: 20 Minuten)

Zuber als Bastard und Judas beschimpft



Dabei machte er mit dem letzter Treffer gegen seinen ex Club (1:1) die Hoffenheim-Fans so richtig sauer. Das Zuber just vor dem Sektor mit den TSG-Anhängern jubelte, kam nicht gut an. «Niemand in Hoffenheim braucht ehrenlose Bastarde!» und «Bleib da, wo der Pfeffer wächst, Judas», war in den Kommentarspalte auf Zubers Instagram-Account zu lesen. Er entschuldigte sich darauf via Instagram für den Fauxpas und schrieb: « Falls es provozierend rübergekommen ist, möchte ich mich hiermit offiziell entschuldigen. Jeder der mich kennt, weiss, dass ich immer 100 Prozent für meine Mannschaft gebe.»



Diese 100 Prozent kann Zuber am Samstag in Tiflis gerne wieder geben. Das hat er auch vor: «Ich will meinen Beitrag leisten, dass unser Lauf mit der Nati weitergeht.»



