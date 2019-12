«Danke für alles, Herr Kuhn»

«Die Krankheit hat Köbi im Strafraum gefoult. Der Tod hat den Penalty verwandelt. Der Ball liegt leblos im Tor, aber Kuhns Abschiedsspiel ist in vollem Gang», sagte Pfarrer Christoph Sigrist, «jetzt geht die Verlängerung los – im Himmel.»

Rund 1000 Trauergäste lauschten bewegt den Worten des Geistlichen, als er über Jakob Kuhn, den alle liebevoll nur Köbi nannten, sprach. Das Grossmünster in Zürich war bis auf den letzten Platz gefüllt. Freunde, Angehörige, Politiker und die gesamte Schweizer Fussball-Prominenz begleiteten die FCZ-Ikone, ehemaligen Nationaltrainer und Schweizer des Jahres 2007 bei seinem letzten «Spiel». Er war am 26. November nach langer Krankheit verstorben.

Gedenkfeier von Köbi Kuhn

«Er war ein Glücksgriff»

Alt Bundesrat Samuel Schmid war gekommen. Auch der ehemalige Fifa-Boss Sepp Blatter und FCB-Legende Karli Odermatt erwiesen Köbi die Ehre. Nationaltrainer Vladimir Petkovic wurde von einer Delegation mit Nationalmannschaft-Direktor Pierluigi Tami, Adrian Knup und dem ehemaligen Präsidenten Peter Gilliéron begleitet. FCZ-Boss Ancillo Canepa mit seiner Frau Heliane, die auch die Feierlichkeiten mitorganisierten, und die aktuelle Mannschaft des FCZ waren in der Kirche, aber auch die ehemaligen Nationalspieler wie Benjamin Huggel, Marco Streller, Daniel Gygax, Pascal Zuberbühler, Bernt Haas, Bruno Berner, Ricci Cabanas, Alex Frei und viele andere aus dem Schweizer Fussball.

Gilliéron («Ich war erst skeptisch, als wir Köbi zum Juniorentrainer im Verband machten. Ich habe mich geirrt – er war ein Glücksgriff»), SP-Regierungsrat Mario Fehr («Er war ein Vorbild als Mensch und ich bin sicher, dass er ein Denkmal oder einen Platz in Zürich erhält – in unserem Herzen hat er es schon.»), FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger («Köbi wir vermissen dich»), Ancillo Canepa, Alex Frei und Ludovic Magnin waren die Redner, die sich in bewegenden Worten noch einmal an den Menschen und Trainer zurückerinnerten.

«Herr Kuhn ist sich immer treu geblieben. Er war nahbar für alle», sagte Ludovic Magnin, der einige Anekdoten aus der Zeit bei der Nationalmannschaft erzählte und dabei die Menschen in der Kirche zum Lachen brachte, aber auch Worte sagte, die die Trauergäste und auch ihn so tief berührten, dass der heutige FCZ-Trainer mit den Tränen kämpfte. «Es wachte schon immer ein guter Stern über mir, vor drei Wochen ist es einer mehr geworden. Danke für alles, Herr Kuhn.»



Fussball