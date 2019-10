«Warum wird die Mannschaft nicht gesperrt?»

Nach dem Kopfballtreffer von Düsseldorfs Kaan Ayhan zum 1:1-Endstand gegen Frankreich stellten sich – wie schon beim 1:0 gegen Albanien am vergangenen Freitag – mehrere Spieler am Spielfeldrand auf und salutierten in Richtung Tribüne. Nach dem Abpfiff wiederholte ein Grossteil der Mannschaft die Geste. Damit drückt das Team seine Solidarität gegenüber den türkischen Truppen aus, die zurzeit militärische Operationen auf Kurdengebiete in Syrien durchführen.

«Absolut unverständlich»

Die Reaktionen bei den Lesern fallen auf 20min.ch mehrheitlich einseitig aus: «Warum wird diese Mannschaft nicht gesperrt? Aggression und deren Unterstützung haben im Sport nichts zu suchen.» Ein anderer meint: «Absolut unverständlich! Das gehört nicht zum Sport!!». Lob gibt es ausgerechnet für den Torschützen Kaan Ayhan, der – wie übrigens auch Teamkollege Kenan Karaman – auf eine politische Geste verzichtete. Demiral soll Ayhan dazu animiert haben, ebenfalls zu salutieren. Dieser hat aber seinen Weg zurück aufs Feld fortgesetzt. Dafür erhält er auf Facebook Beifall: «Der hat meinen vollen Respekt. Hut ab, mach weiter», schreibt ein Leser gegenüber der Sportzeitung reviersport.de. Andere werfen Ayhan Kalkül vor: «Warum wohl? Sahin von St.Pauli wurde auch freigestellt. Würde ihm sicherlich nicht anders ergehen ..!»

👍👍👍 Kaan Ayhan ❤️ Der hat Charakter! Gegen militarisierung des Fussballs und gegen Krieg!!! 🙏🙏🙏🙏👍 pic.twitter.com/8LmjYX36Uv — Michael (@MichaelKladow) October 15, 2019

I love you Ayhan ❤🔥🔥🔥 mal schauen wie es weiter gehen wird pic.twitter.com/paxSqxu3fO — Nida🦋 (@niidaa_2901) October 14, 2019

Cenk Sahin wurde vom FC St. Pauli am Montagabend vom Verband freigestellt: «Zur Entscheidungsfindung trugen vor allem die wiederholte Missachtung der Werte des Vereins sowie der Schutz des Spielers bei», so die Vereinsleitung. Sahin – der selbst nicht mehr Bestandteil der türkischen Nationalmannschaft ist – hatte zuvor seine Unterstützung für die türkische Militäroffensive in Syrien auf Instagram demonstriert.

Auch Fortuna Düsseldorf ergreift Massnahmen

Sowohl Ayhan und Karaman spielen bei Fortuna Düsseldorf. Der Verein hatte schon am Sonntag in einem Facebook-Post zu den Militärgesten beim Albanien-Spiel Stellung bezogen: «Fortuna Düsseldorf distanziert sich in aller Deutlichkeit von jeglicher vermeintlich politisch motivierter Handlung, die gegen die Werte des Vereins verstösst.», so Lutz Pfannenstiel vom Sportvorstand. Weiter will der Verein Differenzen mit den Spielern bei einem persönlichen Gespräch aus der Welt schaffen.

