«Das ist für mich schon fast Hetzerei»

Im Nationalteam ist er momentan kein Thema. Weil er keine Lust mehr hatte, jedes Training, jede Vorbereitung mitzumachen, im Wissen, am Ende doch 90 Minuten von der Bank aus Yann Sommer zuschauen zu müssen. Also entschied Roman Bürki, sich als Nummer 2 zurückzuziehen und sich ganz auf Borussia Dortmund zu konzentrieren. Zwar bot er Vladimir Petkovic seine Hilfe an, sollte Sommer ausfallen, der Nationaltrainer entschied jedoch, vorerst in jedem Fall auf den Berner zu verzichten.

Obwohl er nicht mehr Teil davon ist, verfolgt der BVB-Keeper die Entwicklung der Landesauswahl genau. Und damit auch, wie in der Öffentlichkeit zuweilen mit Petkovic umgegangen wird. «Mich stört es sehr, wenn Dinge kritisiert werden, die nichts mit dem Fussball zu tun haben», sagt der 29-Jährige.

Petkovic statt Röthlisberger

Dass Petkovics Kommunikation bemängelt wird, kann Bürki nicht nachvollziehen, zumal das Team – trotz der knappen Achtelfinalniederlagen – sportlich immer überzeugt habe. «Das ist für mich fast schon Hetzerei, weil es den einen oder anderen Schweizer womöglich stört, dass Vladimir Petkovic kein Eidgenosse ist und nicht Röthlisberger oder so heisst.» Wenn der Trainer dafür kritisiert werde, weil sein Deutsch nicht perfekt sei, «dann finde ich das abstrus».

Dass es dennoch immer wieder dazu kommt, erklärt sich Bürki so: «In unserem Land ist es manchmal leider ein Problem, dass es Menschen gibt, die vornehmlich das Negative suchen.» Dabei wäre die Sache für ihn relativ einfach: «Petkovic ist nicht verpflichtet, jeden Wunsch der Medien zu erfüllen. Letztlich ist er der fussballerische Boss, man muss seine Entscheidungen respektieren.»

