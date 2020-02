«Die Titel-Frage kann ich nicht ernst nehmen»

Matthias Hüppi hüpft nach Spielschluss freudestrahlend auf und ab wie ein Gummiball. Nimmermüde drückt er Hände und nimmt Gratulationen an. Sein FC St. Gallen steht nach einem 2:1-Sieg in Basel erstmals seit 2012 wieder an der Tabellenspitze der Super League.

Während der FCSG-Präsident auf der Tribüne frohlockt, lassen sich die Spieler nach dem Schlusspfiff vor dem Gästeblock von ihren Fans feiern. Und das zurecht. Das jüngste Team der Super League (23 Jahre im Schnitt) lieferte im Joggeli vor allem in der zweiten Halbzeit eine Machtdemonstration ab. Selbst Routinier Taulant Xhaka konnte sich kaum mehr erinnern, wann eine Mannschaft Rotblau im eigenen Stadion dermassen dominierte. «Sie waren aggressiver, spielerisch besser und viel schneller im Umschaltspiel», analysiert Xhaka treffend.

«St. Gallen als Leader? Das klingt sehr geil!»

«Bei uns will jeder für den anderen noch ein wenig mehr: Mehr geben, mehr laufen, mehr kämpfen. St. Gallen als Leader? Das klingt sehr geil!», sagt Boris Babic und strahlt dabei mit der Flutlichtanlage im Stadion um die Wette. Tatsächlich scheint das Überraschungsteam aus der Ostschweiz nichts stoppen zu können.

⬆ 1⃣. @FCSG_1879

⬇ 2⃣. @BSC_YB

➡ 3⃣. @FCBasel1893



📊🔝 Wir haben einen neuen Tabellenführer. Der FCSG ist seit über 7 Jahren wieder einmal Leader der Super League. ▶ https://t.co/yCEZrlo5PC pic.twitter.com/nJc6sZemra — SwissFootballLeague (@News_SFL) February 2, 2020

Ein früher Rückstand gegen Lugano und in Basel? Kein Problem. Ein vom VAR aberkanntes Tor in Basel? Kann passieren. Die St. Galler powern immer weiter, erfrischend offensiv und voller Selbstvertrauen. Stolz erzählt Zeidler nach dem Sieg folgende Episode: «Der kleine Boris Babic vom Walensee kam nach einer Stunde an die Linie und sagte mir: Trainer, wir machen das schon!»

Zeidlers Geheim-Erfolgsrezept?

Aus Zeidler spricht Stolz und Freude wenn er von einer «Unbekümmertheit der Jungs», spricht. Aber auch vom Flow, in dem sein Team sei – «auch wenn keiner genau sagen kann, was das ist», fügt der Deutsche schmunzelnd an. Was ist das Geheimnis von Zeidler? Wie schafft er es, die positive Energie auf sein Team zu übertragen? Dieses Tempo und die Laufbereitschaft, als wären seine Spieler Duracellhasen auf Ecstacy, aus ihnen herauszuholen?

Das 2:1 für St. Gallen durch Oliveiro Ribeiro in der 93. Minute. (Video: SRF)

Im Fussball könne man nicht immer alles messen. «Begeisterung. Freude. Kollektiv», sagt Zeidler. Er schaue sich Liverpool an, bilde sich selber fort, tauscht sich ab und an mit Alain Geiger aus, der eine ähnliche Philosophie verfolgt. «Schliesslich versucht man Taktik mit Begeisterung und Mentalität zu kombinieren. Manchmal klappt es und man muss schauen, dass es mehrmals klappt. «Ich könnte jetzt auch sagen, dass wir Glutenfrei essen», so Zeidler lachend. «Eigentlich ist es Spass und Freude und, dass wir zusammenhalten.»

Der ausserordentliche Zusammenhalt der Mannschaft – auch neben dem Platz – sei ein Faktor. «Ob beim Frühstück oder beim gemeinsamen Mittagessen – die Spieler sind einfach gerne da und sitzen oft lange danach noch zusammen. Wahrscheinlich würden sie auch noch ein Spiel verpassen. Aber bitte schreiben Sie, dass das nicht immer so geht.»

Die Stürmer rennen nach dem Tor zur Tribüne zu ihrem gesperrten Stürmerkollegen. #FCSG 2019/20 ist pure Bromance! Auch wenn das Tor annuliert wurde. #FCBFCSG pic.twitter.com/l8loo9XpBe — Doltschevita (@doltschevita) February 2, 2020

Momentaufnahme und die Frage nach der Meisterschaft

Bisher ging es – und das ist untertrieben. Der FCSG lacht erstmals seit etwas mehr als sieben Jahren vom Leaderthron, dank des besseren Torverhältnisses vor YB. Der FCB ist nach der dritten Liganiederlage in Folge mittlerweile um fünf Punkte im Hintertreffen.

«Das ist eine Momentaufnahme. Aber es sind noch 16 Spiele zu absolvieren – man sieht, ich habe mir die Sätze schon zurechtgelegt», sagt Zeidler, «aber bitte, fragen Sie mich jetzt nicht, ob der FC St. Gallen Meister werden kann, denn die Frage kann ich jetzt einfach nicht ernst nehmen …»

Noch nicht, aber wenn Zeidlers Spassfussballer so weiterspielen, kann sich das bald ändern.

Fussball