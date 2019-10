«Die Kurve kann neue Energie in dir freisetzen»

Ein letzter fokussierter Blick im Spielertunnel, ein letztes Mal die Schuhe überprüfen, dann geht es auf den Rasen. Aus den Lautsprechern erklingt laute Musik, auf den Tribünen feuert das Heimpublikum seine Mannschaft an. Doch wie viel davon bekommt ein Fussballspieler eigentlich mit? Leser Joel wollte von Kay Voser wissen, wie er jeweils die Stimmung auf dem Platz während eines Spiels wahrgenommen hat.

Kay Ahnig vo de Super League



In einem wöchentlichen Video-Blog beantwortet Kay Voser exklusiv auf 20 Minuten Fragen rund um das Thema Super League und Schweizer Fussball. Als ehemaliger Profi der Grasshoppers, des FC Basel, FC Sion und FC Zürich kann er auf 14 Jahre Erfahrung in der Schweiz und im Ausland zurückblicken. Bis Ende Oktober absolviert der 32-Jährige ein Praktikum bei Tamedia.

Erfahre (im Video oben) vom ehemaligen Verteidiger, warum er es jeweils immer das Schönste fand, nach dem Gang aus dem Spielertunnel eine riesige Choreographie der Kurve zu sehen. Der 32-Jährige sagt: «Wenn du im Spiel eine gute Aktion hattest oder ein Tor erzielt hast, die ganze Mannschaft super spielt, dann gehen die Kurve und die Fans im Stadion richtig mit. Das kann neue Energie in dir freisetzen.» Er erinnert sich zudem an den bebenden Hardturm und findet es schade, dass selbst in einem ausverkauften Letzigrund fast keine Stimmung aufkommt. «Darum wäre es auch so wichtig, dass die Stadt Zürich wieder ein richtiges, reines Fussballstadion bekommt.»

Und wenn du schon immer etwas von einem früheren Super-League-Profi wissen wolltest, dann melde dich einfach

