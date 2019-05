«Die Tabelle ist mir im Moment sch...egal»

«Es hat nicht sein sollen, ich habe keine Worte», sagt Bujar Lika enttäuscht. 0:1 hat GC gegen St. Gallen verloren. Im Kalenderjahr 2019 warten die Zürcher immer noch auf den ersten Vollerfolg. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Und überhaupt konnten die Hoppers zum 17. Mal in Folge kein Spiel mehr gewinnen, ziehen so mit dem unrühmlichen Rekord des FC Aarau aus der Saison 2009/10 gleich.

Apropos FC Aarau: Seit Einführung der Super League in der Saison 2003/04 hat noch nie ein Schlusslicht in den letzten fünf Runden neun Punkte Rückstand auf den vorletzten Platz aufholen können. Aarau schaffte es 2015 noch fünf von sechs Punkten auf Vaduz aufzuholen, stieg aber dann doch noch ab. Aber die GC-Ausgabe 2019 vermittelt erst gar nicht den Eindruck, überhaupt ein Spiel gewinnen zu können.

Durchhalteparolen



«Aufgeben kommt nicht in Frage», sagt GC-Spieler Bujar Lika. Durchhalteparolen? Denn auch die GC-Spieler können die Tabelle lesen. «Die Tabelle ist mir im Moment scheissegal. Wir müssen in den letzten Spielen alles geben, damit wir die Spiele gewinnen», so Lika.

«Nach der Niederlage ist die Situation für uns sicher nicht einfacher geworden», sagt Heinz Lindner, «das ist keine Durchhalteparole – aber wir werden so lange kämpfen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist.» Und auch der GC-Trainer sagt: «Wir kämpfen bis zuletzt. Wir müssen uns ehrenhalft verhalten. Alles andere wäre eine Frechheit. Wir können nur hoffen, dass Xamax am Sonntag in Thun verliert. «Wenn wir solche Chancen wie gegen St. Gallen liegen lassen – wird es tatsächlich schwierig.» Vorsichtig ausgedrückt.

Das sagt GC-Trainer Uli Forte über die verbleibenden Chancen im Kampf gegen den Abstieg. (Video: 20 Minuten)













