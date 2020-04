«Es bricht mir das Herz»

Wie sehr macht Ihnen das Coronavirus Angst?

Wenn man die aktuelle Lage im Geburtsland meiner Eltern, in Italien, sieht, dann ist es schon beängstigend. Mir bricht es das Herz zu sehen, welch schwere Zeiten Italienerinnen und Italiener derzeit durchmachen. Ich hoffe daher sehr, dass alle sich an die Empfehlungen und Vorgaben der Virologen und der Regierung halten, damit wir in der Schweiz keine vergleichbar schockierende Situation erleben.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?/b>

Natürlich einen sehr grossen Einfluss. Ich erledige nur die nötigsten Dinge wie zum Beispiel Einkaufen und treibe individuell Sport draussen, indem ich joggen gehe.

Halten Sie sich an die Verordnungen des BAG?

Auf jeden Fall. Hier ist jeder Einzelne gefragt, um dem Gesundheitssystem die Möglichkeit zu geben, den bereits Infizierten bestmöglich zu helfen und die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.



Für welche Tätigkeiten gehen Sie noch aus dem Haus?

Gelegentlich zum Einkaufen und wie bereits gesagt zum Joggen.

Wie Halten Sie sich während der Corona-Krise fit?

Ich gehe täglich alleine joggen und mache Home-Workouts, um fit zu bleiben.

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Viel Netflix & Co. und immer mal wieder Videospiele. Ich habe zum Glück eine grosse Terrasse, auf der ich bei dem Wetter viel Zeit verbringe und so zumindest ein bisschen die Sonne geniessen kann.

Welche Corona-Challenge haben Sie bereits ausprobiert?

Bisher nur die Stay@home-Challenge.

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Meine Freunde und Familie zu sehen, bei schönem Wetter Kaffee trinken zu gehen und natürlich Fussball.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein, ich bin mir sicher, dass der Staat notwendige Massnahmen ergreifen wird, um alle Menschen zu unterstützen, die derzeit wegen Verdienstausfällen einer ungewissen Zukunft entgegenblicken.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Grosse Zuversicht gibt mir, dass sich viele Menschen umeinander sorgen und füreinander da sind. Das lässt mich fest daran glauben, dass wir die Krise zusammen überstehen.

Worauf freuen Sie sich, wenn die Verbote aufgehoben werden?

Fussball spielen und Kaffee trinken gehen.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?

Ich weiss, diese Zeit fällt keinem leicht. Ich möchte aber alle bitten, die aktuellen Weisungen zu befolgen. Die Massnahmen sind notwendig, damit wir gemeinsam diese Krise überstehen und unseren Ärzten sowie allen Helfenden die Möglichkeit geben, den Kranken zu helfen und das Virus einzudämmen. Ich möchte die Zeilen hier auch nutzen, um mich bei allen Menschen zu bedanken, die unsere Gesellschaft in dieser Zeit aufrecht erhalten. Ich wünsche allen, dass sie und ihre Familie gesund bleiben und dass wir uns, wenn die schwere Zeit überstanden ist, im Joggeli wiedersehen!



Fussball