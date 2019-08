«Es bringt nichts, jetzt alles zu hinterfragen»

«Es ist schon vergleichbar mit dem letzten Wochenende. Es hat viele ähnliche Sachen gegeben in dem Spiel und wir haben alles dran gesetzt um den Sieg zu holen», sagt Marco Schönbächler nach dem 2:2 gegen Xamax, «es hat aber wieder nicht sein sollen. Es fühlte sich am Schluss an, als hätte man die Faust ins Gesicht bekommen.» Wie in Sion vor einer Woche spielte der FCZ in Überzahl, verschoss einen Penalty und musste am Ende Punkte einbüssen.

Wie gewonnen, so zerronnen. Nur wenige Sekunden fehlten dem FC Zürich am Sonntag gegen Xamax zum ersehnten ersten Saisonsieg. Dann aber raubte Gaëtan Karlen den Zürchern mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der 95. Minute zum 2:2 jede Hoffnung auf die drei Punkte. Dabei hatte alles so gut begonnen. Nicht nur, aber besonders für Marco Schönbächler.

Traumkombination der Zürcher

In der 44. Minute schloss das FCZ-Urgestein eine Traumkombination über Mimoun Mahi, Toni Domgjoni und Blaz Kramer zur erlösenden 1:0-Führung ab. Es war «Schönbis» erster Treffer seit dem 23. Juli 2018 und die erste FCZ-Führung der Saison. Selten sah man die Zürcher Nummer 27 so emotional jubeln wie nach diesem 1:0. Sein Gesichtsausdruck sprach Bände. Wie gross muss die Erlösung in diesem Moment bloss gewesen sein. Wie gross der Druck zuvor.

Danach ging es ähnlich wie vor einer Woche in Sion weiter. Im Wallis verschoss Benjamin Kololli einen Elfmeter. Gegen Xamax traf Mimoun Mahi die Latte (Schönbächler: «Das kann passieren im Fussball»). Diesmal machte es der FCZ aber insgesamt besser als im Wallis. Assan Ceesay (platzt jetzt der Knoten?) erzielte die neuerliche Führung für den FCZ. Bis Karlen kam.

Bilanz des Grauens

«Wir haben nicht viel zugelassen, aber wir müssen uns das Spiel noch einmal genau anschauen. Es kann nicht sein, dass wir die Tore über Standards bekommen», sagt Schönbächler. «Wir hatten den Sieg fast in den Händen und verlieren ihn in der letzten Sekunde wieder.» Den Rückschlag in letzter Sekunde zu verkraften sei schwierig. Schönbächler weiter: «Das Selbstvertrauen ist aber dennoch da, denn wir spüren, dass es besser wird.»

Nur: Die Bilanz des FCZ unter Trainer Ludovic Magnin wird eher düsterer. Im Jahr 2019 hat Magnin nur fünf von 22 Meisterschaftspartien gewonnen. Seit Mitte Mai ist der FCZ nunmehr sieglos. Nervös machen lässt sich Schönbächler deshalb aber noch lange nicht. Dafür ist der 29-Jährige zu lange im Geschäft. Aktuell bestreitet er seine 14. Profisaison. Gegen Xamax absolvierte er das 295. Pflichtspiel für den FCZ. Da hat man wohl schon zu viel erlebt, um jetzt schon auf Panik zu machen.

«Nach nur vier Runden müssen wir uns noch nicht verrückt machen. Es bringt nichts, jetzt schon alles zu hinterfragen, denn wir haben vieles gut gemacht. Wir werden in Zukunft unsere Punkte noch einfahren.» Die nächste Gelegenheit bietet sich schon am Mittwoch im Heimspiel gegen den FC St. Gallen. Das Spiel wurde wegen des Leichtathletik-Meetings «Weltklasse Zürich», das am 29. August im Letzigrund stattfindet, vorgezogen.

