«Es gibt keinen Grund, eine grosse Klappe zu haben»

Vladimir Petkovic führte die Nati seit 2014 in die erweiterte Weltspitze, erreichte zweimal an einem Endrunden-Turnier die Achtelfinals. Und er ist mit einem Schnitt von 1,9 Punkten pro Spiel der erfolgreichste Trainer in der Verbandsgeschichte vor Roy Hodgson (1,78) und auch vor Ottmar Hitzfeld (1,77). Und trotzdem ist das WM-Jahr 2018 getrübt. Im Hotel Bellevue Palace in Bern zog der Nationaltrainer in einer kleinen Medienrunde Bilanz.

Vladimir Petkovic über den verlorenen Achtelfinal:

«Die Geschehnisse rund um das Spiel gegen Serbien hatten das Team für zwei Tage erschüttert, dann war alles wieder normal. Es gab keine Anzeichen, dass die Spieler mental nicht bereit sein würden.»

Petkovic über den Doppeladler und Polemik:

«Das hat uns lange begleitet und im Nachhinein betrachtet, hätte vor und nach der WM einiges besser laufen können. Kritik gehört zu diesem Job, aber nach der WM waren wir fast in einem «Kriegszustand» und das hat mich genervt. Die Medien haben einen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Es war der eine oder andere billige Schuss dabei und zu viel Polemik für meinen Geschmack. Es ging nur darum, die Kommentarspalten zu füllen. Ich war sicher drei- oder viermal auf dem Weg nach Hause, aber ich kann gut einschätzen, aus welcher Ecke das kommt. Die Verantwortlichen standen immer hinter mir und ich spüre auch die Rückendeckung aus der Bevölkerung. Das zählt für mich.»

Petkovic über Valon Behrami:

«Es gab keinen Kontakt, aber das kommt sicher noch. Es ist schade, dass es so gekommen ist, aber ich habe Valon das Gleiche gesagt wie den anderen Spielern auch. Ich kann als Nationaltrainer keinen Spieler in Pension schicken. Ich kann nur sensibilisieren und kommunizieren.»

Petkovic über Lichtsteiner und den sanften Umbruch:

«Stephan hat uns durch eine schwierige Phase geholfen. Wir kennen seine Vorzüge, seinen Ehrgeiz und wir wissen auch, dass er an der EM 36 Jahre alt sein wird. Alle sind auf meiner Liste, aber ich entscheide von Spiel zu Spiel, wer in Form ist und wer nicht. Es muss immer der Beste auf dem Platz stehen und jeder muss sich immer wieder bestätigen. Anfang März schauen wir weiter.»

Petkovic über die Zukunft:

«Wir haben viele Junge, die uns eine gute Zukunft garantieren. Beim letzten Zusammenzug hatten wir viele Probleme in der Hintermannschaft, aber die Spieler haben mir gezeigt, dass sie bereit sind, nachzurücken. Im Mittelfeld und auf den Aussenbahnen haben wir Breite. Ich bin auch mit den Stürmern zufrieden. Aber klar, wir haben keinen Ronaldo, der uns 15 Tore garantiert. Die Erwartungen sind hoch. So hoch, dass man nach dem Sieg gegen Belgien meint, wie gewinnen einfach so den Nations-League-Final. Aber es gibt keinen Grund, eine grosse Klappe zu haben, sondern unsere Linie beizubehalten.»

Nach über einer Stunde zieht Petkovic ein wirklich allerletztes Fazit. «Für mich war 2018 ein positives Jahr.»

