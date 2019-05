Um 17.51 war es Tatsache: GC ist abgestiegen. Nach dem 4. Luzerner Tor provozierten GC-Fans den Spielabbruch. Sie drohten mit einem Platzsturm, wenn nicht die gesamte Mannschaft zu ihnen komme und Trikot und Hose abziehe. Die Spieler seien diesen nicht würdig.

Schiedsrichter Alessandro Dudic blieb am Ende nichts anderes übrig, als das Spiel abzubrechen. Bereits beim Spielabbruch in Sion war er der 4. Offizielle. «Wir haben uns darauf eingestellt, dass etwas passieren könnte. Aber natürlich haben wir nicht gehofft, dass es eintrifft.» Am Ende sei die Sicherheit für Spieler und Zuschauer nicht mehr gewährleistet gewesen.

«Wir wollen uns nicht abschlachten lassen»

GC-Trainer Uli Forte sagte nach dem Abbruch gegenüber «Teleclub»: «Ich bin sprachlos, wir hatten die kleine Hoffnung offenlassen wollen. Es ist ein trauriger Tag.» Den Spielabbruch habe er nicht wirklich mitgekriegt, da er noch studierte, wen er noch einwechseln wolle. «Ich verstand es erst, als der Schiedsrichter zu mir kam.»

GC-Fans sorgen für Spielabbruch

Es sei ein rabenschwarzer Tag für den Grasshopper Club. Aber Forte denkt nun bereits an die nächste Saison. Die Planung für die Challenge League habe bereits begonnen. Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg. Trotzdem seien die drei kommenden Spiele noch wichtig: «Wir wollen uns nicht abschlachten lassen.»

