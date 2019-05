«Es ist völlig egal, ob es entwürdigend ist»

Von den Verantwortlichen des Grasshopper Clubs war nach dem unrühmlichen Ende der Partie zwischen dem FCL und GC keiner zu sprechen. Da war keiner, der Auskunft gab – ausser Heinz Lindner. Immer er. Der Österreicher war es, der nach dem Spielunterbruch in Luzern den Dialog mit den Chaoten im Gästesektor suchte. «Ich habe versucht herauszufiltern, was sie/wir machen können, um das Spiel fortzuführen», so der GC-Captain nach dem Spiel.

Er musste mit einer absurden Forderung in den Kabinengang zurückkehren. Die GC-Anhänger sagten, sie würden den Spielfeldrand nur verlassen, wenn alle GC-Spieler einzeln zu ihnen kommen, sich bis auf die Unterhosen ausziehen und danach so zurück in die Kabinen gehen. Präsident Stephan Rietiker lehnte diese Forderung ab. Stattdessen gaben die Spieler ihr Trikots ab. Das Spiel wurde dennoch abgebrochen.

Und wie nahm Lindner die Demütigung auf? «Wenn man damit Gewalt und Ausschreitungen verhindern kann, ist es völlig egal, ob es entwürdigend ist», sagt der GC-Captain, nach dem Abbruch gezeichnet. Und zum Abstieg? «Der geht mir sehr nahe. Heute hat sich ein Club mit sehr viel Tradition und sehr viel Flair unrühmlich in die zweite Liga verabschiedet. Und gerade so ein Abschied tut sehr, sehr weh.»

Das sagen Uli Forte, Schiedsrichter Alessandro Dudic und Verteidiger Zesiger zur Schande in Luzern:

