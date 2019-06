«Für mich ist Fussball auch Entertainment!»

Vor zwei Jahren trat Marco Streller voller Elan als neuer Sportchef des FC Basel an. Nun ist er heute enttäuscht zurückgetreten. Was er in den letzten 24 Monaten während seiner Amtszeit bei Zwischenbilanzen und Momenten des Zurückblickens sagte, erfahren Sie in der Bildstrecke.

Fussball

(red)