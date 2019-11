«Ich fühle mich, als hätte ich die WM gewonnen»

Der letzte Auftritt, die 1:5-Niederlage gegen Frankfurt, es war einer jener berühmten Auftritte, die das Fass zum überlaufen bringen. Die Bayern-Bosse Uli Hoeness und Karl-Hein Rummenigge verkündeten am Sonntag die Trennung von Trainer Niko Kovac. Seit der ersten Trainerentlassung der Saison in der Bundesliga explodiert das Netz.

Grosser Jubel

Bei vielen Fans sorgt die Entlassung des Bayern-Coaches vor allem für eines: Freude und Ekstase.

Versöhnliche Worte

Manche erinnern jedoch daran, dass der 48-Jährige den Bayern immerhin das Double aus Meisterschaft und Pokal sowie den Supercup gebracht hat.

Baustellen bleiben

Es mehren sich auch die Stimmen, dass die Entlassung Kovacs die grundsätzlichen Probleme beim FC Bayern München nicht lösen könne. Vielmehr müssten auch tieferliegende Probleme angegangen werden.

Der vorübergehende Chef

Vorläufig übernimmt Co-Trainer Hansi Flick die Traineraufgaben, bis die Bosse einen neuen Namen präsentieren.

Das Trainerkarussell rollt

Auch über den möglichen Nachfolger von Kovac machen sich die Fans bereits ihre Gedanken. Dabei geistert auch immer der Name des Tripple-Gewinners Jupp Heynckes durch das Netz.

Mourinho, Allegri and Wenger when they hear there’s a job opening at Bayern#Kovac #KovacOut pic.twitter.com/tbIniTSFUI