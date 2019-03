«Die Qualität in der Nati ist ein anderes Kaliber»

Es hatte wirklich nicht viel gefehlt und YB hätte sich am Sonntag wieder spät belohnt. Es lief die 84. Minute im Schlagerspiel zwischen dem FCB und YB, als Christian Fassnachts Kopfball nur die Latte traf. Während seine Mannschaft eine grossartige Serie von 56 Meisterschaftsspielen in Folge, in denen sie immer mindestens einen Treffer erzielt hat, weiterführte, ging jene von Fassnacht zu Ende: Zum ersten Mal blieb der YB-Flügel gegen den FCB ohne Torerfolg.

«Momentan will der Ball nicht reingehen. Ich habe eine kleine Flaute», sagt Christian Fassnacht lächelnd, «es ist nicht so schlimm, weil ich Mannschaftskollegen habe, die das für mich erledigen.» In Basel «übernahm» Jean-Pierre Nsame die Aufgabe gleich doppelt. Fassnacht: «Mein Ehrgeiz ist ungebrochen, aber die Mannschaft steht im Vordergrund.»

Mit dem 2:2 gegen den FCB kann Fassnacht gut leben. «Natürlich wollten wir gewinnen, aber wir stehen immer noch zuoberst in der Tabelle – es ist ein gelungener Sonntag», sagt er. Dass es im Leben und im Beruf nicht immer perfekt läuft, ist dem 25-jährigen Zürcher nicht fremd.

Komplett und technisch gut

2013 spielte Fassnacht noch bei Thalwil in der 2. Liga interregional, nachdem er beim FCZ-Nachwuchs aussortiert worden war. Fassnacht liess sich nicht entmutigen. «Egal, was passiert, man ist selbst dafür verantwortlich, wohin der Weg führt», sagt er. Der führte ihn über Tuggen, Winterthur und Thun im Sommer 2017 zu YB, wo der Flügelstürmer durchstartete und mit den Bernern den ersten Meistertitel nach 32 Jahren holte.

«Er ist ein kompletter Spieler, technisch gut, mit viel Spielintelligenz, die besonders zwischen den Linien zum Tragen kommt», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane über Fassnacht. «Als Mensch ist er bescheiden und er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Er hat noch grosses Potenzial, aber er muss in Richtung Tor aggressiver werden.»

Seoane weiter: «Und er muss lernen, mehr Verantwortung auf, aber auch neben dem Platz zu übernehmen.» Der YB-Trainer zeigt mit der Hand von ganz oben über seinem Kopf nach unten in Richtung Boden und sagt: «Zwischen Steve von Bergen und Fassnacht ist ein grosser Unterschied.»

Der nächste Schritt im Ausland?

Kann sich Fassnacht das bei YB aneignen? Oder im Ausland? Im Sommer stand ein Wechsel in die Bundesliga (Frankfurt, Wolfsburg, HSV) zur Diskussion. Im Winter interessierte sich die Fiorentina für Fassnacht, der sich aber für YB entschied. Wird YB Fassnacht aber über den Sommer hinaus halten können?

«Natürlich ist das ein Wunsch, einmal in einer grossen Liga zu spielen», sagt der 25-Jährige, «jeder kann wohl nachvollziehen, dass man sportlich einen Schritt weiterkommen will. Nach – im Sommer – zwei Meistertiteln wäre die Zeit reif.» Regelmässige Nati-Einsätze würden seinen Marktwert steigern und weitere Interessenten anlocken.

Am Montag rückt Fassnacht zur Nati ein, die sich für die EM-Qualifikationsspiele in Georgien und gegen Dänemark in Zürich vorbereitet. «Die Qualität der Mitspieler, die man in der Nati hat, sind noch einmal ein anderes Kaliber – ohne meinen Clubkollegen nahe zu treten. Da wartet eine andere Hausnummer», freut sich Fassnacht auf die Tage im Kreis der Nati. «Es ist immer eine lehrreiche Zeit, in der ich profitieren konnte.»

