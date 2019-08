Der Verzicht auf Partys und Fastfood lohnt sich

Boris Babic kann seine Freude kaum in Worte fassen. «Unbeschreiblich und überglücklich», sagt er schliesslich nach dem 3:2-Sieg gegen Lugano. Der 21-Jährige erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Es war sein erstes Tor in der Super League überhaupt.

Es war ein weiter und steiniger Weg dahin. Seit 2014 gehört Babic dem Kader der Ostschweizer an. Aber richtig auf der Rechnung hat ihn in St. Gallen keiner. Ausser Peter Zeidler.

Als Babic im Sommer nach Ende seines Leihvertrages in Vaduz wieder auf der Matte steht, integriert der St. Galler Trainer den 21-Jährigen direkt wieder ins Team und stellt ihn im dritten Ligaspiel der Saison in der Startelf auf. «Er hat ein schwieriges Jahr hinter sich, denn er hat im zweiten Halbjahr in Vaduz nur die Tribüne und die Ersatzbank getestet. Es war nicht einfach, ohne Rhythmus zurückzukommen», sagt Zeidler und freut sich mit dem Offensivspieler über dessen Torpremiere. «Er ist ein guter Junge. Wir freuen uns ungemein und hoffen, dass es so weitergeht.»

Partys, Fastfood und Kollegen

Es wäre das langersehnte Ankommen in St. Gallen für den Stürmer, der einst als grosses Versprechen in die Ostschweiz kam. Marco Otero, ehemals technischer Leiter des Nachwuchscamps der Ostschweizer, sah ihn sogar vor Albian Ajeti, der inzwischen bei West Ham in der Premier League unter Vertrag steht.

Als 15-Jähriger kommt Babic in die Akademie des FC St. Gallen und wird 2015 nach Biel ausgeliehen. Damals ist Carlo Häfeli dort Präsident, der den Club direkt in den Konkurs steuert. Zu allem Übel wählt Babic just Häfeli als seinen Berater. Dieser verspricht ihm vieles, nichts trifft ein. Die sozialen Medien, Partys, Fastfood und Kollegen werden zunehmend wichtiger. Babic bricht im dritten von vier Ausbildungsjahren die Schule ab. Nach einem durchzogenen Gastspiel bei den Profis des FC St. Gallen zieht er im März 2018 leihweise weiter zum FC Vaduz in die Challenge League. Wunschgemäss verläuft es auch im Ländle nicht.

Erst 21 Jahre alt, aber schon viel erlebt

Babic wird aber klar, dass er sich ändern muss, wenn er sich in die erste Mannschaft des FC St. Gallen zurückkämpfen will. Auch, weil sich Zeidler im Winter erstmals bei ihm meldet. Babic wechselt den Manager, lässt sich fortan von Bernhard Heusler beraten. Er achtet auf seine Ernährung, trainiert zusätzlich individuell und beginnt auch mit Mentaltraining. Er liest Psychologiebücher auf Serbisch (seine Eltern haben serbische Wurzeln) und auch Gespräche mit Zeidler und Sportchef Alain Sutter helfen ihm, «stark im Kopf zu sein».

«Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr offen und liebevoll, ich habe überall noch den letzten Schliff gebraucht», sagt Babic. «Er ist kaum mehr einzufangen, richtig euphorisiert», sagt Zeidler und schmunzelt, «aber er wird nicht abheben, da hat er schon zu viel erlebt. Er ist gereift, und natürlich geht es – in Bezug auf die Psychologiebücher – wie bei uns allen um das Gleichgewicht. Aber es geht bei ihm auch immer um Fussball und er kann kicken: Er ist schnell. Er ist aggressiv. Er kann Tore machen.»

Als Babics Leihvertrag im Sommer ausläuft, ist zu vernehmen, die Ostschweizer würden ihn wohl verkaufen oder erneut verleihen, weil es nicht reiche. Und jetzt, Peter Zeidler? «Wir freuen uns, dass wir ihn da haben», sagt der Espen-Trainer. «Babic hat schon Angst gehabt, dass Alain Sutter und ich ihn bis 31. August wieder wegschicken. Ich glaube, das machen wir nicht mehr.»

