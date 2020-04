«Ich war dauernd müde und die Energie war weg»

Vier Wochen sind vergangen seit Dominique Blanc, der Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Aufgrund von Halsschmerzen und Husten liess er sich testen und sagte damals, dass er einzig leichte Grippesymptome verspüre. Anfang April musste er dann für eine Woche in ein Spital, wo er wegen einer bakteriellen Lungenentzündung beatmet wurde. «Aber zum Glück musste ich nie auf der Intensivstation behandelt werden», sagt er in einem Interview mit dem «Blick».

Mittlerweile ist er wieder zu Hause und fühle sich jeden Tag ein wenig besser. «Ich habe das Schlimmste überstanden», sagt er. Doch zuvor habe er während zwölf Tagen immer wieder Fieber gehabt. Er sei dauernd müde gewesen und von Übelkeit geplagt worden. «Die Energie, die war völlig weg», sagt er. Von der Anzahl Todesfälle liess sich der 70-Jährige aber nicht einschüchtern: «Ich habe mir gesagt, dass 97 oder 98 Prozent der Menschen es überleben», sagt er. «Und ich sagte: Ich bin einer von diesen.»

Während seiner Quarantäne habe Blanc überhaupt keinen Kontakt zu anderen Menschen gehabt. Sein Sohn habe ihm die Einkäufe vor die Haustür gestellt und danach haben sie telefoniert. «Das war wie ein Besuch», sagt Blanc. Einzig seine Lebensgefährtin habe er angesteckt. Andere Familienmitglieder seien aber nicht infiziert worden, da er seit seiner Ansteckung keinen körperlichen Kontakt mit ihnen gehabt habe, sondern «nur noch über Telefon, Facetime und Skype».

Angesteckt beim Uefa-Kongress?

Wo genau Blanc sich angesteckt hat, wisse er nicht. Doch er vermutet, dass es am Uefa-Kongress in Amsterdam passiert sei, an dem er einige Tage vor der Diagnose gewesen war. Denn auch der Präsident des serbischen Fussballverbands wurde kurz danach positiv getestet. Auch Vladimir Petkovic, der zusammen mit Blanc in Amsterdam war, war freiwillig in Quarantäne.

Momentan arbeitet Blanc noch nicht, doch er hält engen Kontakt mit Generalsekretär Robert Breiter und Kommunikationschef Adrian Arnold. Auch wie es mit dem Schweizer Fussball weitergeht, kann er nicht sagen. «Es gibt nur die Behörden, die zusamen mit den Spezialisten ein Datum festlegen können», sagte Blanc. «Die Gesundheitsbehörde bestimmt es, denn der Schutz der Menschen steht über dem Fussball.»



