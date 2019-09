«Ich will keine Sonderbehandlung»

Wie gut haben Sie sich in Deutschland schon eingelebt?

Ich habe mich überall relativ schnell eingewöhnt. Die letzten beiden Male hatte ich einfach nur den Nachteil, dass ich keine Vorbereitung mitmachen konnte. Bei Arsenal konnte ich nur zehn Tage mit der Mannschaft mittrainieren vor dem Saisonstart und in Augsburg gar nicht. Das macht es diesmal zu einer weiteren Herausforderung, aber es macht extrem Spass und ist eine coole Challenge, die ich in meinem Alter packen will.



Viele Stars suchen ihr Glück zum Ende der Karriere in den USA. Es gab im Sommer auch um Sie solche Gerüchte. War das Abenteuer Amerika für Sie und Ihre Familie kein Thema?

Das war kein Thema. Ich wollte auf einem hohen Level weiterspielen und Augsburg ist jetzt für mich perfekt.



Sie haben nach Ihrer Unterschrift gesagt, dass Sie so etwas noch nie gemacht hätten. Präzisieren Sie bitte dieses «so etwas».

Rein von der Clubgrösse her haben wir bei Augsburg ganz andere Ziele als bei meinen bisherigen Stationen Lille, Lazio, Juventus und Arsenal. Dort ging es jeweils um internationale Plätze, um Titel und darum, möglichst weit oben zu stehen. Bei Augsburg steht der Klassenerhalt im Vordergrund. Ich darf aber sagen, dass wir eine gute Mannschaft haben mit einigen sehr guten Spielern. Es macht wirklich Spass, mit diesem Team zu trainieren und zu spielen.



Macht es vielleicht auch eben darum Spass, weil es ganz etwas anderes ist als das bisher Gewohnte?

Nicht unbedingt. Spass macht es, weil für mich der Fussball ein unheimlich geiler Sport ist und ich im Sommer gemerkt habe, wie sehr mir eine Mannschaft fehlt. Deswegen habe ich mich entschieden, ein Jahr dranzuhängen und meine Ziele noch einmal hoch zu stecken. Ich möchte den Club, die Mannschaft und natürlich auch mich einen Schritt vorwärtsbringen. Das Schöne für mich ist: immer wieder neue Ziele setzen, neue Herausforderungen suchen. Darum geht es doch im Leben: ohne Eitelkeiten Vollgas geben.



Werden Sie in Augsburg als Star wahrgenommen? Wie sehen Sie Ihre Rolle?

Das ist genau das Denken, das ich nicht habe. Ich bin nicht nach Augsburg gekommen als Juve- oder Arsenal-Spieler, als Spieler mit Weltklasseausweis, der über zehn Jahre Erfahrung auf Top-Niveau hat. Das ist schön, das habe ich erreicht, aber das habe ich alles schon archiviert. Ich sehe mich wie jeder andere Augsburg-Spieler und will keine Sonderbehandlung. Ich will einfach zeigen, dass ich weiterhin auf Topniveau spielen kann.



Wie ist Ihnen der Einstand gelungen?

Mit Gegnern wie Dortmund und Bremen in den ersten Spielen war der Start nicht ganz einfach. Die Rote Karte im letzten Spiel gegen mich war unglücklich für uns und für mich, aber das sind Sachen, die passieren. Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden.

Fussball