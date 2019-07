«Ich wurde an der Langstrasse angespuckt»

Gross war der Aufschrei, nachdem der FC Zürich zum Saisonauftakt vergangene Wochenende gegen den FC Lugano 0:4 verloren hatte. So schlecht wie schon lange nicht mehr ist der Stadtclub in eine neuer Super-League-Spielzeit gestartet.

In einem wöchentlichen Video-Blog wird Kay Voser exklusiv auf 20 Minuten Fragen rund um das Thema Super League und Schweizer Fussball beantworten. Als ehemaliger Profi der Grasshoppers, des FC Basel, FC Sion und FC Zürich kann der frühere Verteidiger auf 14 Jahre Erfahrung in der Schweiz und im Ausland zurückblicken. Zurzeit absolviert der 32-Jährige ein Praktikum bei Tamedia.

Doch wie erlebt ein Spieler eine solche Kanterniederlage? Wie geht er damit um? Erfahre jetzt im Video, was Kay Voser nach einer Klatsche dieses Ausmasses schon persönlich einstecken und erfahren musste.

Und wenn du schon immer wissen wolltest, was ein Fussballprofi eigentlich so den ganzen Tag treibt, wie genau ein Training abläuft, dann hast du jetzt die Chance, dem früheren Super-League-Profi Kay Voser deine Fragen zu stellen. Melde dich einfach via untenstehendes Formular.

