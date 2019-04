«Jetzt wird es langsam eng»

Das Remis am Sonntag war der erste Punktgewinn der Hoppers unter Tomislav Stipic. Aber richtig Freude mochte nicht aufkommen, denn die Meldung über den 3:2-Sieg von Xamax gegen Thun sorgte für einen bitteren Nachgang. Der Rückstand auf einen Barrage-Platz wuchs auf 6 Punkte an.

«Langsam wird es eng», sagt Marco Djuricin. Und weiter: «Entschuldigung, aber wir können nicht immer hoffen, dass Xamax verliert ... Die geben auch Gas. Das ist normal. Das ist Leistungssport. Wir haben zu wenige Punkte für diesen grossen Verein und müssen punkten, sonst schaut es nicht gut aus. Aber im Endeffekt entscheiden wir Spieler, was auf dem Feld passiert. Kein Trainer und kein Präsident.» Verantwortlich seien nur die Spieler. «Und seit ich hier bin, läuft das nicht gut.»

Djuricin ist seit Sommer 2017 bei GC, aber so richtig gut gelaufen ist es seither nie. Jetzt ist es sogar dramatisch schlecht. Aber aufgeben ist keine Option. Und um Xamax müsse man sich auch nicht kümmern, denn die Resultate auf den fremden Plätzen könne man nicht beeinflussen. «Es ist wichtig, dass wir den Fokus nur auf uns legen, quasi mit Scheuklappen durch die Liga gehen», sagt Heinz Lindner. «Jeder, der Fussballaffin ist weiss, dass noch alles möglich ist in diesem Sport. Wir müssen versuchen, zu punkten», schliesst der GC-Captain.

So viel wie der Tank hergab

Der Punkt fühle sich trotzdem gut an, sagt Tomislav Stipic. Seine Mannschaft habe neben Kampf und Leidenschaft auch die nötige Prise Emotion gezeigt. «Und wir haben gut verteidigt – so viel wie der Tank hergab.» Das war auch auf die Rückkehrer Nathan und Marko Basic zurückzuführen, die der Defensive Ruhe verliehen und für gute Organisation sorgten. Aber auch sie gehörten am Ende zu jenen Spielern, die auf Reserve liefen, weil der Tank so gut wie leer war.

«Wir nehmen den Punkt mit, haben aber keine Zeit, um viel nachzudenken. Wir müssen nun alle Kräfte mobilisieren, gut essen und viel schlafen, denn schon am Mittwoch geht es gegen St. Gallen weiter», so Stipic. Sein Tipp: Am besten schaue man nicht auf die Tabelle.

Aber da würde er erkennen, dass GC seit 25. November kein Spiel mehr für sich entschieden und in 10 Runden (Sion nicht gewertet) seither zwei magere Punkte mehr für die Tabelle dazugewonnen hat. Und genau 10 Runden sind es nun noch bis zum Saisonende. 10 Runden, um Xamax noch vom Barrage-Platz zu verdrängen. Der letzte Gegner gegen den die Hoppers im letzten November drei Punkte holten, war – St. Gallen. Das ist genau 130 Tage her.

