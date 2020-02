«Kann Äusserungen von Idioten nicht verstehen»

Knapp zwei Tage nach dem Rassismus-Eklat im Cupspiel zwischen Schalke und Hertha hat sich erstmals der Betroffene selbst geäussert. Berlin-Verteidiger Jordan Torunarigha meldete sich in einem emotionalen Post auf Instagram zu Wort. Er könne solche Äusserungen «von einigen Idioten» in keinster Weise verstehen, schreibt der 22-Jährige.

Umfrage Sollte die Bundesliga bei Rassismus härter durchgreifen? Ja, auf jeden Fall!

Ja. Und auch die Spieler könnten z.B. mit Spielfeld-Verlassen ein Zeichen setzen.

Nein, ich finde nicht.

Ich weiss nicht.

«Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, habe hier mein Abitur gemacht, spreche Deutsch wie alle anderen», so der Chemnitzer. Im Cupspiel war er unter anderem mit Affenlauten rassistisch beleidigt worden und hatte auf dem Feld anschliessend Tränen in den Augen. Er kenne solche diskriminierenden Situationen aus seiner Jugendzeit, auch seine Eltern seien schon oft beleidigt worden. «Deshalb wühlt mich so eine Situation wie auf Schalke so auf und darum habe ich so emotional reagiert», schreibt Torunarigha weiter.

Der Vorfall wirft in der ganzen deutschen Fussball-Welt hohe Wellen. Zahlreiche Clubs und Spieler haben sich inzwischen mit dem 22-Jährigen solidarisiert. «Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland 2020 möglich ist! Bin fassungslos!», schreibt beispielsweise Bayern Münchens Jérôme Boateng auf Twitter. «#F%** Racism I am with you my man», teilte dessen älterer Bruder Kevin-Prince mit. Auch Torunarighas früherer Teamkollege Davie Selke, der inzwischen bei Bremen spielt, schrieb auf Instagram: «Wir stehen alle hinter dir Bruder!!! #notoracism»

Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland 2020 möglich ist! Bin fassungslos! #NoToRacism ?? @Jordanynanyhttps://t.co/YrPoBENDkY– Jerome Boateng (@JB17Official) February 5, 2020

Derweil haben verschiedene Instanzen mit der Aufarbeitung des Falls begonnen. Auch die Polizei hat sich eingeschaltet. «Wir haben von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet», sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Es gehe um den Anfangsverdacht der Beleidigung. Eine Anzeige des Berliner Spielers liege nicht vor, so der Polizeisprecher. Der DFB-Kontrollausschuss hat ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet.

Die beiden Clubs Hertha und Schalke meldeten sich in aller Deutlichkeit zu Wort. «Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus auf das Schärfste», wird Sportchef Michael Preetz auf der Hertha-Homepage zitiert. «Wir alle sind in der Pflicht, Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art aus unserer Gesellschaft zu verbannen.»

Die Verantwortlichen bei Schalke versprechen eine lückenlose Aufdeckung der rassistischen Vorfälle. Der Club hat angekündigt, alle Kamera- und Tonaufnahmen aus dem Achtelfinal intensiv zu sichten. Zudem bat der Bundesligist «alle Besucher, die das Spiel aus der Südkurve verfolgt und rassistische Aussagen und Laute vernommen haben, sich zu melden». Aufsichtsratschef Clemens Tönnies versprach, dass man alles daran setze, die Angelegenheit aufzuklären.

Fussball

(dpa/lai)