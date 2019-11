«Neymar scheisst auf PSG und seine Fans»

Neymar ist der grosse Star bei Paris Saint-Germain. Im Spiel läuft sehr viel über den Brasilianer, der 27-Jährige zeigt immer wieder, wie genial er am Ball ist, aber auch wie ballverliebt er ist. Neymar wird oft kritisiert, dass er zwar viel für die Offensive tut, aber dafür die Defensive vernachlässigt. Und er fällt immer mal wieder durch negative Schlagzeilen auf.

Umfrage Hat Emmanuel Petit recht? Ja, Neymar ist eine Diva und macht, was er will.

Jein, zwar ist Neymar ein Egoist, aber dafür ein genialer Fussballer.

Nein, Neymar ist ein Superstar und bringt jedes Team weiter, für das er spielt.

Nun hat sich ein französischer Weltmeister von 1998 zum Brasilianer geäussert – und das keineswegs auf positive Art und Weise. Emmanuel Petit kritisierte bei Radio Monte Carlo vor allem Neymars Egoismus: «Dieser Typ spielt für sich und nur für sich.» Der 49-Jährige legte noch eine Schippe oben drauf: «Versetzt euch in die Lage der Jungs in der PSG-Kabine, die monatelang diese Launen erleben von einem, der auf den Verein und seine Fans scheisst. Er hat keinen Respekt.»

Djorkaeff war ähnlich

Petit weiss, von was er spricht. Er hat ebenfalls mit einem genialen Fussballer zusammengespielt (bei der AS Monaco und in der französischen Nationalmannschaft) – mit seinem Landsmann Youri Djorkaeff. Zu ihm sagte Petit: «Als ich mit Djorkaeff spielte, wusste ich, dass er ein Spiel alleine entscheiden konnte, also akzeptierten wir, dass er die Defensive vernachlässigte. Wir haben ihn so angenommen und seinen Job gemacht, weil wir wussten, dass er mit einem einzigen Geistesblitz Spiele entscheiden kann.»

Es ist wohl nicht von der Hand zu weisen, dass auch Neymar über eben solche Geistesblitze verfügt. Für Petit sind seine Alleingänge auf und neben dem Platz aber untragbar.

Fussball

(hua)