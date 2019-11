Sie kam reichlich spät, aber sie kam. Granit Xhakas Entschuldigung gegenüber den Arsenal-Fans, nachdem er sich am Sonntag bei seiner Auswechslung unrühmlich gebärdet hatte. Auf Instagram entschuldigte sich der Arsenal-Captain am Donnerstagabend.

«Einige unserer Fans sind abscheulich»

Doch erreicht Xhaka damit auch die Fans? Bei einem Blick in die Kommentarspalten der sozialen Medien wird klar, dass ihm viel Zuspruch zuteil wird. «Einige unserer Fans sind abscheulich, sie beschimpfen seine Familie, die nichts damit zu tun hat, wie Xhaka Fussball spielt», sagt ein User.

«Was ist nur aus den Tagen geworden, als die Fans noch ihre Spieler unterstützten. Klar, auch ich bin nicht unschuldig und habe gestöhnt, als ich gesehen habe, dass er in der Startaufstellung steht, aber ich habe nie Drohungen ausgestossen», gibt sich ein Fan selbstkritisch.

Ein weiterer Nutzer rechnet es Xhaka hoch an, dass er sich nicht blindlings entschuldigt, sondern auch seine Sicht der Dinge dargelegt habe.

«Er sollte nicht unser Captain sein, egal was passiert ist»

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So vertritt Ibra Mustafa die Meinung, dass er nicht der einzige sei, der sich in den sozialen Medien beleidigende Kommentare anhören müsse. Wenn er zu empfindlich sei und sich immer jeden einzelnen Kommentar durchlese, sei er mental nicht stark genug, um für Arsenal zu spielen oder Captain zu sein.

Auch gibt es nach wie vor Stimmen, die Xhaka nach wie vor für einen schlechten Spieler halten. «Es ist verachtend, solche Kommentare zu erhalten, ich verstehe, dass Xhaka ausgetickt ist. Aber er sollte nicht unser Captain sein, egal, was passiert ist. Er ist seit seiner Ankunft unser schlechtester Spieler auf dem Platz. Ich will einfach nicht, dass er weiterhin spielt», schreibt ein anderer User auf Twitter.

«Kämpf weiter Captain!»

Auf Instagram erhielt Xhaka auch zahlreiche Zusprüche von Nationalmannschafts-Kollegen. Stephan Lichtsteiner meint: «Kämpf weiter Captain!»

Pajtim Kasami sagt schlicht und trocken: «Respekt Bro!»

