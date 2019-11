Vor Georgien-Spiel «sind Ambitionen unbegrenzt»

Am Freitag läuft die Nati gegen Georgien erstmals in den neuen Auswärtstrikots auf. Es sind Leibchen mit ungewohnten Farben und Formen: pink, grün, violett und bordeaux-rote Berge. Zyniker könnten sich fragen, ob dem Drucker die Farbe ausgegangen ist oder die Leibchen zu heiss gewaschen wurden, so blass kommen die Farbtöne daher. Wenn die Mannschaft in St. Gallen gewinnt, ist das Design egal. Nur – ungewohnten Farben brachten der Nati nicht immer Glück.

Petkovic über Xhaka

Anfeindungen der Arsenal-Fans und fehlende Rückendeckung von Trainer Unai Emery haben bei Granit Xhaka Spuren hinterlassen. «Es hat mich schon mitgenommen», sagt der Basler. Wie war Xhaka unter der Woche bei der Nati, Vladimir Petkovic? «Da war nicht mehr oder weniger, was er auch sonst für uns gebracht hat. Er ist ein Typ Mensch, der nach einem Schritt zurück, zwei nach vorne macht.» (ete)



So zum Beispiel im Oktober 2006. Die Schweizer traten in goldenen Trikots gegen Österreich an. Die Marketing-Aktion im Hinblick auf die Euro 2008 im eigenen Land brachte keinen Erfolg. Der WM-Achtelfinalist Schweiz verlor 1:2. Und der damalige Nati-Coach Köbi Kuhn witzelte: «Vielleicht ist dieses Leibchen ein Vorbote auf meine goldene Hochzeit in ein paar Jahren.»



🇨🇭 Das neue Auswärtstrikot

Le nouveau maillot pour les matchs à l'extérieur

La nuova maglia per le partite in trasferta

Il nov tricot per ils gieus ordaifer



👉 https://t.co/DawS8HMQwl 👈@pumafootball #OfficialTechnicalPartner of all nationalteams pic.twitter.com/o8NhkSDdeC — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) November 12, 2019

Der SFV hat Mut bewiesen

Die «NZZ» gratulierte dem SFV für das neue Trikot und schrieb: «Der Verband und Puma hätten für die Europameisterschaft 2020 ein weiteres belangloses, biederes Shirt kreieren können. Doch sie haben Mut bewiesen. Mut für einen grossen Wurf.» Vor einem möglichen grossen Wurf muss die Schweiz erst die Pflicht erfüllen.

Sie benötigt aus den letzten Partien der EM-Quali gegen Georgien und am Montag in Gibraltar vier Punkte, um sich für die Endrunde 2020 zu qualifizieren ohne auf andere Resultate angewiesen zu sein. Denn das 2:0 gegen Irland im Oktober bedeutete, dass die Schweiz bei Punktgleichheit mit Irland (12 Punkt, ein Spiel mehr) das bessere Torverhältnis aufweist.

Nati-Captain Stephan Lichtsteiner zum Spiel gegen Georgien.

Viele – auch gewichtige – Absenzen

Ein Sieg gegen Georgien, die Welt-Nummer 90, gehört zum Anspruch der Schweizer. Solche Sätze lässt Stephan Lichtsteiner nicht einfach so stehen. «Auch wenn es auf dem Papier so aussieht: Es gibt keine einfachen Gegner. Aber wir haben aus dieser Qualifikation gelernt. Wir haben oft gut gespielt und dann die Resultate nicht nach Hause gebracht», sagte der 35-jährige Nati-Captain. «Wir müssen zu hundert Prozent bereit sein.»

Allerdings muss die A-Auswahl auf acht Spieler (Shaqiri, Gavranovic, Drmic, Embolo, Zuber, Freuler, Schär, Mehmedi) verzichten. «Wenn so viele Stammspieler fehlen, sind die Automatismen nicht gleichen wie sonst. Die Neuen sind gute Typen, haben sich gut eingelebt und trainiert», so Lichtsteiner, «deshalb bin ich zuversichtlich.»

Gruppensieg oder Fallschirm

«Wir wollen uns nicht mit drei oder vier Punkten zufriedengeben. Wir wollen beide Spiele gewinnen und am Freitag damit beginnen», sagt Petkovic dezidiert. Die volle Punktanzahl wäre auch wichtig für die Platzierung in der Gruppe, die wiederum entscheidend ist, in welchen Topf die Schweiz für die EM-Auslosung kommt. «Unsere Ambitionen sind unbegrenzt», sagt Petkovic über den Kampf um den Gruppensieg. «Wir wollen in der Tabelle so weit nach oben wie möglich.»

Der Nati-Coach weiter: «Wir wissen, dass wir keinen falschen Schritt machen dürfen.» Den Fallschirm – bei Bedarf sich über die Playoffs zu qualifizieren, den man sich mit dem Gruppensieg in der Nations League verdient hat – will er lieber nicht ziehen müssen.

Nati-Coach Petkovic darüber wie er Granit Xhaka unter der Woche erlebte. (Video: 20 Minuten)



