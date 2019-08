«Wir zeigen in Barcelona Respekt und Anstand»

Dass Espanyol Barcelona mindestens eine Schuhnummer zu gross sein würde, kam nicht überraschend. Thomas Häberli sprach schon vor dem Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen den letztjährigen Tabellensiebten der Primera Division von einem «unglaublichen Kaliber». Nach dem Hinspiel war klar: Die Schuhnummer war sogar deutlich zu gross. Das Resultat sei aber am Ende um ein Tor zu hoch ausgefallen – zumindest aus der Sicht von Goalie Marius Müller und dessen Trainer.

«Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit ausgeglichen», sagt Häberli. «Wir haben versucht, nach vorne zu spielen und nicht nur hinten reinzustehen, wie ich es bei einigen Mannschaften gegen sie gesehen habe. Das ist uns phasenweise auch gut gelungen wie ich finde, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt und Fehler gemacht, die dann brutal ausgenutzt wurden. In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr gegenhalten, da war der Qualitätsunterschied wirklich zu gross.»

Dabei hatte Coach Häberli am Tag vor dem Spiel noch explizit gesagt: «Die Chancen, die wir haben, müssen wir nutzen.» Nur kam der FCL kaum zu halbwegs gefährlichen Chancen. Da war ein harmloser Kopfball von Shkelqim Demhasaj, der zum gefundenen Fressen für Keeper Diego wurde. Und auch ein Freistoss von Tsiy Ndenge konnte den ehemaligen Champions-League-Sieger mit Real Madrid zwischen den Pfosten von Espanyol nicht wirklich erschüttern.

Ungenügendes Offensivspiel

Das ungenügende Offensivspiel setzt sich weiter fort: In bisher sechs Pflichtspielen erzielte der FCL lediglich 4 Tore. 2:0 gewann der FCL zum Saisonauftakt in St. Gallen. Und zwei der vier Treffer erzielte Christian Schneuwly – und der schloss sich am Donnerstag Lausanne an. Die Stürmer Blessing Eleke, Pascal Schürpf und Shkelqim Demhasaj scheinen an einer Strafraumallergie zu leiden.

«Es ist schwierig zu sagen, warum wir uns im Moment vor dem Tor so schwer tun», sagt Idriz Voca, Saisontorschütze beim 1:0-Sieg auf den Färöer Inseln. Voca, der gegen die Katalanen für den kranken Pascal Schürpf die Captainbinde trug, sagt weiter: «Wir machen verschiedene Abschlussübungen im Training, aber schlussendlich braucht es einfach mehr Vertrauen vor dem Tor.» Und Selbstvertrauen holt man sich – durch Erfolgserlebnisse.

Das Ende des europäischen Abenteuers absehbar

Wie man es besser macht, zeigte der Gegner vor. Espanyol kam mit wenig Aufwand zum maximalen Erfolg. Oder in den Wort von FCL-Goalie Marius Müller: «Wir haben uns gut gewehrt, aber vor allem bei der Effizienz vor dem Tor hat man den Qualitätsunterschied gesehen. Am Ende steht ein 0:3, aber es ist sicher um ein Tor zu hoch.»

Für den FCL wird das europäische Abenteuer nächste Woche mit der Reise nach Barcelona sehr wahrscheinlich zu Ende gehen. Das Rückspiel scheint nicht mehr als eine Formsache. Ist die Sache gegessen? Marius Müller: «Ich wäre kein Fussballer, wenn ich sagen würde ich fahre dahin, die Sache ist gegessen. Natürlich werde ich nicht sagen, wir kommen auf jeden Fall weiter, aber was ich sagen kann: Wir fahren dahin, nehmen das Spiel mit, zeigen Anstand und Respekt. Wir versuchen, eine gute Leistung abzurufen und ich denke, dass es für jeden Fan und für jeden Spieler ein Riesenerlebnis sein wird, dass wir bei Espanyol im Stadion spielen.»

Fussball