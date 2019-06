«Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben»

Seit dem Sprung aus einem gemieteten Schlauchboots im Comersee wird die 24-jährige Nati-Spielerin Florijana Ismaili vermisst. Nun hat sich auch der Schweizer Fussballverband und ihr Verein YB zu Wort gemeldet. In einem gemeinsamen Statement heisst es: «Der Schweizerische Fussballverband und die Verantwortlichen des BSC Young Boys sind darüber informiert worden, dass Florijana Ismaili seit Samstagnachmittag am Comersee nach einem Badeunfall vermisst wird.»

Die Suchaktionen sind weiter im vollen Gange. «Wir sind sehr betroffen und haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich alles zum Guten wendet», heisst es weiter im Statement.

Man möchte informieren, sobald weitere Informationen vorliegen. «Verband und Verein sind im engen Austausch mit den Familienangehörigen und bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen können.»

«Der weibliche Shaqiri»

Ismaili, die aus der serbischen Stadt Presevo kommt, in der auch viele Albaner leben, wurde vom kosovarischen Medium Albinfo mit dem Titel «der weibliche Shaqiri» gekennzeichnet. In einem drei Jahre alten Portrait wird sie als fröhliche Frau beschrieben. Die Freude am Fussball habe die Worbenerin von ihrem Vater, der selbst leidenschaftlich gespielt habe. Er habe seine Tochter immer mitgenommen, wenn er spielen ging. Wenn sie Fussball spiele, vergesse sie die alltäglichen Sorgen, wird Florijana Ismaili zitiert.

Ihre ersten Fussball-Schritte machte sie mit Freunden im Quartier, den Einstieg in die Welt des Fussballs schaffte sie im Alter von rund zehn Jahren beim FC Walperswil. 2011 – rund fünf Jahre später – wechselte sie zu den YB Frauen. Ihr erstes Spiel im Schweizer Nationalteam machte sie im Januar 2014. YB wolle sie nicht verlassen, so Ismaili. Wenn sie sich aber entscheiden müsste, würde sie für einen deutschen Club spielen, wie ihr Idol Fatmire Alushi.

