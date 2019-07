Die argentinische Nationalmannschaft hat die Südamerika-Meisterschaft auf Rang 3 beendet. Das Team um Captain Lionel Messi bezwang Chile im Loser-Duell 2:1. Der Superstar war nach dem Erfolg gegen den Titelverteidiger aber alles andere als erfreut. Er hatte in der 37. Minute nach einem Rencontre mit dem Chilenen Gary Medel die Rote Karte gesehen. Es war erst sein zweiter Platzverweis in seiner Karriere.

Nach der Partie ärgerte sich Messi darüber. Er griff die Organisatoren der in Brasilien abgehaltenen Copa América, die am Sonntagabend (22.00 Uhr, Schweizer Zeit) mit dem Final zwischen Brasilien und Peru endet, mit scharfen Worten an. «Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen. Wir haben die Nase voll (...) von der Korruption, den Schiedsrichtern und allem, was das Spektakel verdirbt», sagte der Barcelona-Stürmer. Einmal mehr fühlte er sich benachteiligt. «Es gab einen Mangel an Respekt gegenüber uns bei dieser Copa América», hielt der 32-Jährige fest.

Messi boykottierte die Medaillenzeremonie, die im Anschluss an das Spiel um Rang 3 in São Paulo stattfand. Damit wollte er offenbar ein klares Zeichen setzen.

«Das ruiniert den Fussball»

Mit seinen deutlichen Worten gegenüber Journalisten verschaffte er seinem Unmut Luft. «Wir hätten besser sein können, aber sie haben uns nicht ins Finale kommen lassen. Korruption und die Schiedsrichter lassen die Fans nicht den Fussball geniessen. Das ruiniert den Fussball», betonte Messi aufgebracht. «Ich zahle vielleicht den Preis für meine Kritik», meinte er weiter.

Bereits nach der 0:2-Niederlage im Halbfinal gegen Gastgeber Brasilien hatte sich der argentinische Superstar über Ungerechtigkeiten beschwert. Ihm stiessen umstrittene Szenen im Strafraum sauer auf, die aus seiner Sicht klar mit Penalty hätten geahndet werden sollen, aber nicht wurden. «Brasilien kontrolliert alles», polterte der Superstar daraufhin. Und er übte heftige Kritik an den Unparteiischen: «Das ganze Turnier schauen sie jeden Schwachsinn am Bildschirm an, aber heute keine einzige strittige Entscheidung.»

Auch der argentinische Verband AFA hatte den ecuadorianischen Schiedsrichter Roddy Zambrano, der die Halbfinal-Partie gegen Brasilien geleitet hatte, und den südamerikanischen Verband Conmebol massiv kritisiert. Letzterem fehle es an «Ethik, Loyalität und Transparenz», schrieb AFA-Präsident Claudio Tapia in einem Statement.

«Unbegründete Anschuldigungen»

Die Conmebol reagierte ihrerseits mit einem offiziellen Statement auf die heftigen Beanstandungen der Argentinier, in dem von «inakzeptablen» und «unbegründeten Anschuldigungen» die Rede ist. «Im Fussball verliert man und gewinnt man manchmal. Einer der Grundpfeiler des Fairplays ist es, die Ergebnisse und die Schiedsrichterentscheidungen mit Respekt zu akzeptieren», hiess es in der Erklärung.

