«Wir haben nicht die gleiche Power»

Zum dritten Mal in Folge gewinnt YB mit einem knappen 1:0. Und wie gegen Lugano und Sion gelingt dem Meister der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. Ein letzter Angriff. Eine Massflanke von Gianluca Gaudino. Und dann ist Djibril Sow mit dem Kopf da und erzielt nach 94 Minuten und 14 Sekunden das Tor zum YB-Sieg gegen GC im Letzigrund. Fast wäre die seit 54 Ligapartien anhaltende Serie der Berner von mindestens einem Tor pro Spiel gerissen. Fast.

«Das war ein Sieg der Mentalität – wie so oft in dieser Saison», sagt Gerry Seoane. «Es war für die junge Mannschaft nicht so einfach, sich nach dem 0:4 in Luzern im Cup zu präsentieren, aber der Glaube war bis am Schluss da.» Dennoch ist unübersehbar, dass YB nach der Form der Vorrunde sucht. Gegen GC fehlt der für YB typische Enthusiasmus, die ansteckende Euphorie des Herbstes. Die Tormaschine stottert. Und wo ist die Leichtigkeit geblieben?

Schwierige Momente in einer Meisterschaft

«Wenn man unsere Spiele mit der Vorrunde vergleicht, ist es nicht die gleiche Power und Überlegenheit, mit der die Mannschaft auftritt», gibt der YB-Trainer zu. Man habe gewusst, dass man im Herbst eine unglaubliche Effizienz an den Tag gelegt habe, und wisse, dass man jetzt spielerisch nicht ganz auf Höhe der Vorrunde sei. Das hänge auch mit den Abgängen im Winter und den Verletzten zusammen, was keine Ausreden sein sollten.

«Es gibt so schwierige Momente in einer Meisterschaft. Die muss man gemeinsam überstehen», so der YB-Trainer. Captain Steve von Bergen, Miralem Sulejmani, Topskorer Guillaume Hoarau und Kevin Mbabu waren in Zürich gewichtige Absenzen und nicht einfach zu ersetzen. «Wir haben immer gesagt, dass es einige Spieler im Kader gibt, die man unmöglich 1:1 ersetzen kann, weil sie viel Qualität, Erfahrung und Persönlichkeit haben.» Das Kader sei breit genug. Dem YB-Trainer gebe das die Möglichkeit, Spieler weiterzuentwickeln und junge einzubauen.

Siegtorschütze Djibril Sow nach dem 1:0 der Berner gegen GC in letzter Minute. (Video: 20 Minuten)

Die Herausforderung für den Trainer

21 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Basel ist ein massives Polster. Dem souveränen Leader würden auch 90 Prozent reichen, um den Titel noch erfolgreich zu verteidigen. Trotz Aufwärtstendenz konnte der FCB auf Rang 2 nämlich keinen einzigen Punkt nach der Winterpause aufholen. Liegt die Herausforderung beim Trainer, die Mannschaft bei Laune zu halten?

«Die Mannschaft hat Bock. Sie ist giggerig und will weiterspielen», sagt Seoane. «Würde sie sich schon in Sicherheit fühlen, würde sie nicht so vehement in der Nachspielzeit mit fünf oder sechs Spielern nach vorne sprinten.» Denn trotz fehlender Leichtigkeit hat die Mannschaft von Seoane eines: Winner-Mentalität. Seoane sagt: «Wenn du oben stehst, ist der Glaube da, dass das Spiel noch auf deine Seite kippt.»

Lugano, Sion und seit Samstag auch GC wissen ein Lied davon zu singen.

