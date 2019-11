Xhaka, Chappuis & Co

Am Freitag jährt sich der bisher grösste Erfolg einer Schweizer Fussballauswahl zum zehnten Mal. Der 15. November 2009 ist als goldener Tag in die Geschichte des SFV eingegangen. Haris Seferovic köpft die U-17 gegen Gastgeber Nigeria zum WM-Titel.

Am Montag kam es in Zürich auf Einladung des SFV zum Wiedersehen. Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez stiessen direkt vom Training mit der A-Nati dazu, was verdeutlichte: Die Karrieren der Anwesenden verliefen ziemlich unterschiedlich.



Star in Thailand

Charyl Chappuis spielt heute in Thailand. Er spricht über seine Karriere und verrät wie er in seiner zweiten Heimat ein Superstar wurde. (Video: 20 Minuten/ete)

Beim Wiedersehen gab es viel Gelächter und noch mehr Gesprächsstoff. Von einem ehemaligen Kollegen war Xhaka tief beeindruckt: «Charyl ist extra aus Thailand gekommen, das zeigt, wie wichtig wir ihm sind.» Charyl Chappuis wechselte von GC erst ins Tessin – zu Locarno und Lugano – und 2013 weiter zu Buriram United nach Thailand ins Geburtsland seiner Mutter.

Der 27-Jährige ist zudem thailändischer Natispieler. Derzeit steht er bei Muangthong United unter Vertrag und ist ein Superstar. Auf Instagram hat er 1,4 Millionen Follower. «Sponsorendeals haben in Südostasien einen hohen Stellenwert», erzählt Chappuis. «Die Arbeit mit Brands wie Givenchy und Hublot haben mir viele Türen geöffnet.»

Nie mehr Fussballschuhe angezogen

Robin Vecchi hat einst beim FC Basel begonnen. (Video: 20 Minuten)

«Ich habe noch drei Jahre beim FCB gespielt, zwei Jahre in der 1. Liga und habe 2014 ganz aufgehört – und seither habe ich nie mehr Fussballschuhe angehabt», sagt Robin Vecchi. «Aber ich vermisse den Fussball nicht. Wenn die Lust und Leidenschaft nicht mehr da ist, habe ich gesagt: ganz oder gar nicht.»

Der Rechtsverteidiger entschied sich für gar nicht. Er machte sich selbstständig und ist CEO eines Fitness-Unternehmens für Leute über 50 in der Region Basel. Das 10. Jahrestag holte «verschwommene, aber schöne Bilder« hervor. Und sie machen ihn stolz. «Wir sind die einzigen Schweizer Weltmeister bisher. Das ist eine Ehre und wird es nicht so schnell wieder geben.»

Er führt nun wieder ein Team

Sie bildeten einst das Mittelfeldzentrum in den Nachwuchsauswahlen des FC Basel: Granit Xhaka und Kofi Nimeley. Im Mai 2009 war Nimeley Rechtsverteidiger und Captain der U-17-Helden. Wie sein Weggefährte und Freund träumte er von einer grossen Karriere. Sieben Jahre später begrub er den Traum.

Im Sommer 2016 beendete Nimeley seine Karriere bei Black Stars Basel, zum gleichen Zeitpunkt wechselte Xhaka als teuerster Schweizer Export für 45 Millionen Euro zu Arsenal. Heute führt Nimeley wieder ein Team – das eines Callcenters einer Immobilienfirma. Und er ist schwerer geworden. «Es sind zehn Kilo», sagt der 26-Jährige und lacht. Er hat sich vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen.

Der Erfolgreichste ist jetzt der Chef in der A-Nati

Granit Xhaka träumt von einem nächsten Titel. (Video: 20 Minuten)

Granit Xhaka ist der Erfolgreichste aus dem Team von 2009. Seit drei Jahren ist er Stammspieler in der Premier League, auch wenn er zuletzt nach dem Zwist mit den Arsenal-Fans pausieren musste. Im Nati-Mittelfeld ist der 80-fache Internationale (11 Tore) unumstrittener Chef – und Captain, wenn Lichtsteiner fehlt.

Zu den Nigeria-Bildern sagt er: «Da kommen die schönsten Erinnerungen auf. Ich war der Einzige, der gesagt hat, dass er genug Sachen bis zum Final einpackt. Ich hatte ein gutes Gefühl, aber wenn man so etwas erreichen will, muss von A bis Z alles passen.» Gelehrt hat ihn die WM, dass Träume wahr werden können. Es sind deshalb keine leeren Worte, wenn Xhaka sagt: «Wir können das mit der A-Nati wiederholen.»

Fussball