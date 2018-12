«Wir müssen jetzt nicht alles rosarot sehen»

Fabian Frei, braucht es immer eine hektische Woche mit negativen Schlagzeilen, dass der FCB eine derartige Leistung zeigen kann?

Fabian Frei: Wir hatten keine hektische Woche. Wir haben gut trainiert – vielleicht sogar besser wie auch schon – und haben uns für die gute Trainingswoche mit einem guten Spiel belohnt.

Wenn Ihnen das Wort «hektisch» nicht passt: Wie bezeichnen Sie dann die Gespräche mit den Clubverantwortlichen?

Alle Gespräche, die geführt wurden, waren ganz normal und zielorientiert. Jeder im Verein, inklusive Spieler, Sportchef und Trainer, will das Beste für den Verein, und dann finde ich, ist das wie in einer Familie, dass man sagen darf, wenn einem etwas nicht passt. Und darum ist das Gespräch mit höchstem gegenseitigem Respekt abgelaufen. Für heute zumindest haben wir die richtigen Schlüsse daraus gezogen.

Trainer Marcel Koller hat am Freitag gesagt, dass er das Vertrauen der Mannschaft spüre. Haben die Spieler noch Vertrauen in den Trainer?

Wenn ich so Sachen lese wie ‹Die Mannschaft spielt gegen den Trainer› et cetera, dann haben wir die richtige Antwort gegeben und all denen, die das geschrieben haben, das Gegenteil bewiesen. Mich macht stolz, dass ich die Mannschaft zu so einer Leistung auf dem Platz führen durfte. Aber wir wissen auch, dass es nur ein Schritt war und wir noch nicht alles in den Himmel loben sollen.

Gute Leistung auf dem Platz, aber ist auch neben dem Platz alles im Lot?

Für mich zählt es nur auf dem Platz. Ich bin da, um Fussball zu spielen. Dafür werde ich bezahlt. Für den Rest hat der FCB genügend Leute angestellt und ich habe das vollste Vertrauen, dass die das gut regeln werden.

Der FCB konnte nach 22 Spielen in Serie, in denen man immer mindestens ein Gegentor kassierte, endlich im 23. Duell eine weisse Weste wahren. Wie wichtig ist das?

Das tut gut. Wie wichtig das für die Zukunft ist, wird sich weisen. Ich hoffe, dass es uns einen Schub geben wird, aber wenn wir nächste Woche gegen Sion wieder die Schiessbude sind, war das nur ein Momentum. Wie ich aber schon gesagt habe: Wir müssen jetzt nicht gleich alles rosarot sehen, aber zumindest können wir heute mit einem Lächeln einschlafen und mit dem Gezeigten zufrieden sein. Damit kann man in die neue Woche starten.

Und dennoch benötigte man das Glück des Tüchtigen, als Ref Hänni dem FCZ einen klaren Penalty unterschlug?

Die Szene spielte sich sicher im Strafraum ab, aber ob man Hands geben muss – darüber lässt sich streiten ...

Aber bestimmt nicht, wenn Sie die TV-Bilder sehen.

Ich schaue nicht auf die Fernsehbilder, sondern wie ich es auf dem Platz gesehen habe, und da hat es so ausgesehen, als wollte Kalulu gerade loslaufen und dabei den Ball an die Hand bekam. Darum kann man – aus meiner Sicht – darüber diskutieren.

«Da war es zu spät. Der FCB hatte schon den Unterschied ausgemacht», sagt Ludovic Magnin. (Video: 20 Minuten)

