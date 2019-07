Özil nach versuchtem Raubüberfall wohlauf

Es waren wilde Szenen, die am Freitag um die Welt gingen. Mesut Özil und sein Teamkollege Sead Kolasinac waren im Norden Londons unterwegs, als sie von zwei Maskierten überfallen wurden. Die beiden Fussballer von Arsenal konnten die Angreifer in die Flucht schlagen.

Mesut Özil gab am Freitagabend Entwarnung. «Meiner Frau und mir geht es wieder gut.» Auch bedankte sich der 30-Jährige via Twitter für die unterstützenden Nachrichten, die er über die sozialen Netzwerke erhalten hatte.

.@seadk6, my wife Amine and me are doing well again after yesterday's incident in London. Thanks for all your supporting messages guys. 🙏🏼❤ #M1Ö pic.twitter.com/ffu48rS9AY