18-jähriger Fussballer in Russland erfroren

«FC Lokomotive ist traurig, bekanntzugegeben, dass Loko-U21-Spieler Alexey Lomakin in Moskau gestorben ist. Die Ermittlungen laufen», schrieb sein Club Lokomotive Moskau auf Twitter. «Wir sind erschüttert von der Tragödie. Lokomotive möchte Alexeys Familie und Freunden sein tiefstes Beileid aussprechen.»

Alexeys Mutter habe am Freitag die Polizei verständigt, nachdem ihr Sohn nicht nach Hause gekommen und auch nicht erreichbar war, berichtet die englische «Sun». An diesem Abend war Alexey für ärztliche Untersuchungen auf dem Vereinsgelände. Er hätte dort auch übernachten sollen. Dies tat er aber nicht.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.



We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey.