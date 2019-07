3 Tage bis Kickoff – hier könnte es bald knallen

Wer wird die Nummer eins in St. Gallen?

Der FCSG holte mit Jonathan Klinsmann Prominenz in die Ostschweiz. Und der richtete gleich eine Kampfansage an die Nummer eins Dejan Stojanovic: «Es gibt keinen Goalie, der die Nummer zwei sein will.» Die Ausgangslage scheint tatsächlich offen. Trainer Peter Zeidler sagte zu Beginn der Vorbereitung, er beobachte die beiden genau und werde vor dem Saisonauftakt einen Entscheid fällen. Im vergangenen Jahr waren Stojanovic und Daniel Lopar auf Augenhöhe gestartet. Zeidler setzte auf den jüngeren Stojanovic. Lopar spielt inzwischen in Australien.





Entfacht beim FCB ein Europa-Aus wieder Unruhe?

Marcel Koller wurde nicht entlassen. Stattdessen ging Sportchef Marco Streller. Es war das Ende eines hässlichen Machtkampfes, in dem der FCB ein schlechtes Bild abgab. Koller, der bis heute nicht abstreitet, dass er freigestellt wurde, hat keinen Streller mehr im Nacken, aber er muss jetzt zeigen, was er draufhat. Schon das Europa-Aus würde die Führungsqualität Kollers und seine Autorität wieder in Frage stellen. Der Knatsch zwischen dem neuen Captain Valentin Stocker und dessen entmachtetem Freund Fabian Frei trägt auch nicht zur Entspannung bei.





Wie lange hält sich Präsident Binggeli zurück?

Xamax-Präsident Christian Binggeli heizte den Abstiegskampf zusätzlich an, indem er Trainer Stéphane Henchoz zur «lame duck» (lahme Ente) degradierte und Neuling Joël Magnin frühzeitig als Trainer für die neue Saison bekanntgab. Den Ligaerhalt schafften die Neuenburger in der Barrage gegen den FC Aarau nur in extremis. In der Sommerpause hat Xamax das komplette Kader (28 Veränderungen bisher) umgekrempelt. Namen von SL-erfahrenen Spielern wie Serey Die sucht man im Kader für die Saison 2019/20 vergebens. Der Präsident setzt auf die Jugend. Als ob das in der höchsten Liga reichen würde. Binggeli sollte mal bei Absteiger GC nachfragen. Zu allem Übel ist auch noch die letztjährige Lebensversicherung und Topskorer Raphaël Nuzzolo für drei Spiele gesperrt.





Wie lange hält es Henchoz im Wallis aus?

Nach 286 Tagen und 28 Partien war Murat Yakin in Sion wieder Geschichte. Der absolute Wunschtrainer von Christian Constantin. Der beste Trainer der Schweiz, wie ihn der Sion-Boss vollmundig angekündigt hatte. Derzeit versucht sich Stéphane Henchoz bei Constantin. Aber auch er ist nicht als menschlich einfacher Trainer bekannt. Wann kriegen sich CC und Henchoz erstmals in die Wolle? Oder wird die Fitness von Valon Behrami eher zum Problemfall? Der Königstransfer von CC war zuletzt oft verletzt, und es ist auch nicht neu, dass er Trainings auslassen muss, um seinen lädierten Körper zu schonen. Bei Teamkollegen früherer Clubs und in der Nati kamen Behramis Extrawürste – vor allem in schlechten Phasen – nicht immer gut an.



