Als Rijkaard Völler in die Locken spuckte

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Sonntagabend in Amsterdam in die EM-Qualifikation. Anpfiff der Partie gegen Holland ist um 20.45 Uhr. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw muss nach dem historisch frühen Aus an der WM in Russland im vergangenen Jahr vieles wiedergutmachen. Am Mittwoch kamen die Deutschen allerdings in Wolfsburg im Testspiel gegen Serbien nicht über ein 1:1 hinaus. Die Holländer hingegen sind bereits erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Sie bezwangen Weissrussland in Rotterdam diskussionslos 4:0. Mit Spannung wird nun ihr Auftritt gegen das verjüngte deutsche Team erwartet.

Zuletzt sind sich Holland und Deutschland am 19. November 2018 in der Nations League gegenübergestanden. Die Partie endete 2:2, wobei die Deutschen in der Schlussphase einen 2:0-Vorsprung verspielten. Ihr Abstieg in die Liga B war allerdings schon vor diesem letzten Spieltag besiegelt. Und im Gegensatz zu anderen Duellen der beiden Nachbarländer war diese Begegnung nicht geschichtsträchtig.

Umso mehr ging der WM-Final von 1974 zwischen Deutschland und Holland in die Geschichte ein. Genauso unvergessen bleibt der EM-Halbfinal 1988 in der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Und der WM-Achtelfinal zwei Jahre später sorgt bis heute auf beiden Seiten für viel Gesprächsstoff. Weshalb diese drei genannten Duelle die Rivalität zwischen den beiden Ländern immer noch anheizt, erfahren Sie oben in der Bildstrecke.

Fussball

(rom/ddu)