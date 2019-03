Als Xhaka geht, fällt die Schweiz auseinander

Was war das für ein Spiel! 3:0 führte die Schweiz wenige Minuten vor Schluss und musste noch das 3:3 kassieren. Die Nati stolperte am Ende über sich selber. Kaum war Granit Xhaka nicht mehr auf dem Platz, fiel das komplette Team auseinander. Am Ende bleibt nur noch Konsternation.

Yann Sommer stand nach dem Schlusspfiff wie erstarrt auf dem Platz. Auch er konnte es nicht fassen. «Wir haben es nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen. Dumm von uns», sagte Sommer. Statt mit einem guten Gefühl ans Final Four nach Portugal reisen zu können, lassen sie 18'352 Zuschauer fassungslos zurück.

Die Rechnung geht nicht auf

Zuletzt gaben schwache Starts der Nati zu reden. Gegen Belgien und auch in Georgien fand die Mannschaft nur schwer ins Spiel. Als neue Stärke bezeichnete Granit Xhaka den Fakt, dass man danach immer zu einer Reaktion fähig gewesen sei. Am Dienstag ging die Rechnung nicht auf.

Die Nati begann stark, lag nach 76 Minuten durch Tore von Remo Freuler (19.), Granit Xhaka (66.) und Breel Embolo (76.) 3:0 in Führung – und kassierte in 9 Minuten drei Gegentreffer. Mathias Jörgensen (84.), Christian Gytkjaer (88.) und Henrik Dalsgaard mit dem letzten Ball des Abends glichen noch aus.

«Darf nicht passieren»

Der Anfang vom Ende begann mit der Auswechslung von Granit Xhaka (79.). Petkovic nahm jenen Schweizer vom Feld, der die Fäden in der Hand hatte. Den Denker. Den Chef auf dem Platz – nicht nur, weil er die Captainbinde trug. Der zweitbeste Passeur der Premier League war auch in Basel die Schaltzentrale im Spiel der Schweizer.

«Natürlich ist er wichtig für uns, aber das darf trotzdem nicht passieren», so Sommer zur Auswechslung. Es ist aber passiert – erstmals seit September 2013 einem 4:4 (nach 4:1) gegen Island in Bern gab die Schweiz eine deutliche Führung wieder aus der Hand.



