Andrea Pirlo geht gegen Doppelgänger vor

Andrea Pirlo präsentiert sich gern in edlen Kleidern. Die italienische Fussball-Legende gilt als Dressman. Der Weltmeister von 2006 lässt sich von weltberühmten Modemarken wie Armani einkleiden. Das wollte ihm ein Doppelgänger gleichtun.

Alessandro Palazzolo gab sich während zwei Jahren als Pirlo aus, um an Designerklamotten und Schmuck heran zu kommen. Wie die «Gazzetta dello Sport» vermeldet, hat der Betrüger zwar nur wenig Ähnlichkeiten mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler. Dennoch konnte er offenbar Pirlos Namen missbrauchen, um so in Turin, Brescia und Neapel auf Kredit Vergünstigungen oder gar Geschenke zu ergaunern.

Nun ist die Polizei dem Doppelgänger auf die Schliche gekommen. Palazzolo wurde in Turin verhaftet und angeklagt.

Plötzlich flatterten Rechnungen ins Haus

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, als der ehemalige Milan- (2001 bis 2011) und Juve-Star (bis 2015) Rechnungen für Einkäufe zugestellt bekam, die er nie getätigt hatte. Die Behörden kamen Palazzolo und seinem Komplizen durch zurückverfolgte Telefonanrufe und Zeugenaussagen von verschiedenen Ladenbesitzern auf die Spur.

Pirlo, der seine erfolgreiche Karriere im Dezember 2017 nach eineinhalb Jahren bei New York City in der nordamerikanischen MLS beendet hatte, hat eine Anzeige gegen den Doppelgänger eingereicht. Nun muss sich Palazzolo vor Gericht verantworten. Ihm wird demnächst der Prozess gemacht.

Fussball

(ddu)