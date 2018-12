Arsenal-Stars berauschen sich mit Lachgas

Zu sehen sind Arsenal-Stars wie Mesut Özil, der diese Woche schon wegen seiner ausgiebigen «Fortnite»-Zockerei Schlagzeilen schrieb, Youngster Mattéo Guendouzi, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang und andere. Der Aufreger: Einige der Spieler haben Luftballons an den Lippen und inhalieren Lachgas. Auch Özil wirkt auf manchen Aufnahmen benommen.

Umfrage Finden Sie, Fussballer dürfen sich mit Lachgas berauschen? Ja, warum nicht? Andere trinken Alkohol oder rauchen. Es ist ja nicht verboten.

Von mir aus, aber dann bitte so, dass es die Öffentlichkeit nicht mitbekommt (Stichwort Vorbildfunktion).

Nein, ein Fussballprofi sollte die Finger von solchen Sachen lassen.

Ich frage mich mehr, ob Mesut Özil zur Abwechslung bald wieder mal ein Fettnäpfchen auslässt.

Das Video stammt von Überwachungskameras des Tape Club in London, die Aufnahmen entstanden im August, wenige Tage vor dem Saisonstart. Die Bilder wurden der «Sun» nun exklusiv zugespielt. Das Blatt nennt weitere Fakten. 70 Frauen seien zu der Party geladen gewesen, eine Rechnung über rund 33'000 Euro entstanden.



Die Arsenal-Stars im Lachgas-Rausch. (Video: Youtube)

Sterling wochenlang am Pranger

Auf der Insel berauschen sich junge Kicker durch Lachgas-Luftballons. In den vergangenen Jahren tappte dabei schon so mancher Star in die Foto-Falle. Prominentestes Beispiel: Manchester Citys Raheem Sterling wurde vom englischen Boulevard zu seiner Zeit bei Liverpool nach Lachgas-Bildern wochenlang an den Pranger gestellt.

Lachgas ist in England nicht illegal. Nur der Verkauf an unter 18-Jährige ist verboten. Die Substanz trägt bei den Briten den Spitznamen «Hippy Crack», kann ein euphorisches und entspanntes Gefühl verursachen. Lachgas birgt aber auch Risiken, die wegen Sauerstoffmangel im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen können.

Fussball

(heute.at)