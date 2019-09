Arsenal spielt 1:1 bei United – Xhaka wird verhöhnt

Es hätte kaum englischer zu- und hergehen können, als in diesem Montagsspiel der Premier League. Manchester United empfing Arsenal, es regnete in Strömen, die Temperaturen lagen bei knapp 10 Grad.

Arsenal erwischte zwar den besseren Start, in Führung ging aber Manchester, durch den beeindruckenden Schotten Scott McTominay. Arsenal glich durch Pierre-Emerick Aubameyang noch aus, der Treffer wurde schliesslich vom VAR für gültig erklärt, nachdem ihn der Schiedsrichter noch wegen vermeintlichen Abseits anulliert hatte.

Granit Xhaka gelang ein solides, durchschnittliches Spiel. Er sah eine Gelbe Karte, rieb sich in vielen Zweikämpfen auf – und sorgte mit einer Szene im Netz für Gesprächsstoff. Vor dem 0:1 raste McTominays Geschoss direkt auf seinen Kopf zu, Xhaka duckte sich (wohl intuitiv) leicht weg – was die Fans auf Twitter empörte. «Eines Captains nicht würdig», so der Tenor, «wie kann der Captain sein?», fragten andere.

Xhaka moving his head out the way of that shot ? pic.twitter.com/ZHGp6tKyHD– Bêcks (@Becks_THFC) September 30, 2019

Xhaka whenever he has the opportunity to block a shot on target #MUNARSpic.twitter.com/LYlaiz4Fgq– BenchWarmers (@BeWarmers) September 30, 2019

Wise move from Xhaka to avoid a possible concussion there from that goalbound shot– Barney Ronay (@barneyronay) September 30, 2019

Xhaka is a coward. Club captain unwilling to have the ball hit him. Shameful.– Pépé is going to be World Class (@Artekkers) September 30, 2019

Xhaka selbst dürfte das wenig kümmern. Er stand ausser in einem Cupspiel (zwecks Schonung) und in Liga-Runde 2 immer in der Startaufstellung.

Fussball

(mrm)