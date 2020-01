Aubameyang mit Horror-Foul bei Arsenal-Remis

Diese Szene tat schon beim Hinschauen weh: Arsenal-Stürmer und frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang traf den ehemaligen Schalker Max Meyer am Knöchel, der Deutsche knickte weg, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen und musste im Anschluss ausgewechselt werden.

Was die Zuschauer vor den Fernsehern zusammenzucken liess, hatte Schiedsrichter Paul Tierney wohl gar nicht richtig mitbekommen. Nicht anders ist zu erklären, dass er zunächst nur die gelbe Karte zückte. Erst nach nach minutenlangem Warten und Videobeweis zeigte der Schiedsrichter dem Arsenal-Captain die rot.

Dabei fing das Spiel für Aubameyang und Arsenal gut an. Die Gunners legten entfesselt los, belohnten sich in der 12. Minute nach einer sehenswerten Kombination über David Luiz, Özil und Lacazette durch den Treffer von Aubameyang (12.). Crystal Palace kam überhaupt nicht ins Spiel. Das änderte sich erst nach der Pause.

Aufwärtstrend schon wieder vorbei

Einen harmlosen Abschluss von Ayew fälschte David Luiz so unglücklich ab, dass der Ball über Leno hinweg ins Netz flog (54.). Die Londoner, die in der ersten Halbzeit noch so überzeugend aufgetreten waren, fanden in der Folge offensiv kaum noch statt und agierten fahrig – erst recht nach dem schlimmen Foul ihres Captains und der daraus resultierenden Unterzahl.

Mit dem Remis ist der leichte Aufwärtstrend des FC Arsenal um den Schweizer Granit Xhaka schon wieder gestoppt. Dies, nachdem die Gunners in den vorausgegangenen Partien gegen Manchester United und Leeds gewonnen hatten. Arsenal, bei denen Granit Xhaka durchspielte, liegt damit weiterhin nur auf Rang 10 in der Premiere League.

