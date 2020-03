Hammer-Los – Schweiz trifft auf Deutschland

Vladimir Petkovic verzog keine Miene. Der Nationaltrainer nahm das Hammerlos, das Luis Figo den Schweizern bescherte, regungslos hin und reagierte nicht einmal auf die Worte von SFV-Präsident Dominique Blanc, der Petkovic in Amsterdam begleitete. Der ehemalige 127-fache portugiesische Internationale und Vize-Europameister, der sich bei der ersten Loskugel noch schwerer tat, weil er vor Aufregung schweissnasse Finger hatte, zog für den letztjährigen Final-Four-Teilnehmer schlussendlich eine Hammergruppe: Die Schweiz trifft auf die Ukraine, Spanien und Deutschland.

Die Deutsche Mannschaft von Jogi Löw blieb nach der Premierenpleite im Herbst 2018 wie die weiteren sportlichen Absteiger aus Kroatien, Polen und Island nur in der Liga A, weil die Uefa die höchste Liga von 12 auf 16 Teams aufstockte. Löw freut sich über das Los: «Spanien ist nach wie vor eine Topnation. Interessante Partien – auch für die Fans. Jedes Spiel hat seine Brisanz.» Aber auch: «Eine machbare Gruppe für uns.» Bereits vor den Nations-League-Partien kommt es zu einem ersten Treffen mit den Deutschen. Am 31. Mai in Basel treffen sich die beiden Nationen zu einem Vorbereitungsspiel für die EM 2020.

Nations League als zweite Chance

Wie schon bei der ersten Auflage nehmen alle 55 europäischen Nationalverbände an der Nations League teil. Sie können sich über den Umweg der Nations League für die WM 2022 qualifizieren. Der normale Weg führt aber weiterhin über die WM-Qualifikation: Wie bisher gibt es für die 10 Gruppensieger das direkte Ticket nach Katar. Die 10 Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der Nations League spielen die letzten drei Tickets aus, sofern sie sich nicht schon über die Qualifikation direkt für die Endrunde qualifiziert haben.

Was sagt ihr zur Auslosung der Nations League? pic.twitter.com/anANH1eDsX– DAZN DE (@DAZN_DE) March 3, 2020

Die zweite Ausgabe der Nations League findet in einem neuen Modus statt. Statt wie beim ersten Mal in Dreiergruppen gibt es in den Ligen A bis C neu Vierergruppen. Das bedeutet für jedes Team sechs Spiele statt wie bisher vier. Die Gruppenphase findet zwischen September und November 2020 statt, das Finalturnier im Juni 2021.

Fokus auf die EM – wenn sie denn stattfindet

Allerdings wird die Nations League gleich nach der Auslosung wieder zweitrangig und irgendwo in einem Ordner für «Planungen» verschwinden. Denn im Vordergrund stehen die Vorbereitungen für die anstehende EM, die am Uefa-Kongress in Amsterdam wegen des Coronavirus schon ein Traktandum am Montag war.

Die Uefa hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus verschiedenen europäischen Ligen gebildet. Diese solle sich unter anderem mit dem Spielplan beschäftigen, sagte Uefa-Geschäftsführer Theodore Theodoridis. Zudem habe man verschiedenen Szenarien besprochen, die man aber nicht öffentlich diskutieren wolle.

Noch spricht der Grieche nicht von seiner möglichen Absage oder Verschiebung des Turniers, das vom 12. Juni bis 12 Juli in zwölf Ländern stattfindet. «Wir wollen nicht darüber spekulieren, was in drei oder vier Monaten passiert», sagt Theodoridis. Und Fifa-Präsident Gianni Infantino sagte an seiner Rede vor dem Kongress: «Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Behörden, aber auch, nicht in Panik zu verfallen.»

Fussball

(ete)