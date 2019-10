Aufsteiger, Durchstarter und Sorgenkinder

Tor Sommer ist eine Bank

Bei den Torhütern ist die Ausgangslage derart klar, dass Dortmunds Roman Bürki längst keine Lust mehr hat, immer nur als Nummer 2 dabei zu sein. Yann Sommer überzeugt beim überraschenden Bundesliga-Leader Gladbach, er ist ein sehr sicherer Wert. Interessant wäre, wer spielen würde, sollte Sommer mal ausfallen. Yvon Mvogo steht zwar in der Hierarchie höher als Basels starker Rückhalt Jonas Omlin – ist aber bei Leipzig weiterhin nur Reservist.

Verteidigung Akanjis Probleme

Der bisher stärkste Schweizer Abwehrspieler ist Nico Elvedi, der bei Gladbach im Zentrum stabil agiert. Das spricht dafür, dass Nationaltrainer Vladimir Petkovic am Samstag erneut auf ein 3-4-3-System setzt – mit Elvedi an der Seite von Fabian Schär, der bei Newcastle überzeugt, und Manuel Akanji. Der Dortmunder allerdings leistete sich in den letzten Wochen einige Fehler. Gar im Tief steckt Ricardo Rodriguez. Der Linksverteidiger hat bei Milan nach missratenem Saisonstart seinen Stammplatz an Theo Hernandez verloren. Dennoch dürfte der langjährige Schweizer Leistungsträger am Samstag in Dänemark beginnen – obwohl Loris Benito beim neuen Arbeitgeber Bordeaux durchaus akzeptabel gespielt hat.

Offen ist das Rennen auf der rechten Defensivseite. Rückkehrer und Captain Stephan Lichtsteiner blickt zwar auf wenig erfreuliche Wochen inklusive Platzverweis und früher Auswechslung beim kriselnden Augsburg zurück, ist aber die solidere Lösung als der stürmische Kevin Mbabu. Zumal dieser bei Wolfsburg den Brasilianer William noch nicht hat verdrängen können. Kaum in Frage für Startelfeinsätze kommen Basels Innenverteidiger Eray Cömert sowie der rechte Abwehrspieler Michael Lang, der kurz vor Ende der Transferphase von Gladbach zu Bremen wechseln musste.

Mittelfeld Das Herzstück der Auswahl

Im zentralen Mittelfeld verfügt die Schweiz über starke Optionen. Ganz egal, ob zwei oder drei Aufbauer aufgestellt werden. Unbestritten sind Arsenals Captain Granit Xhaka und Denis Zakaria. Xhaka wird jedoch in England zuweilen brutal kritisiert. «Er ist ein erfahrener Spieler, der keine Erfahrung hat», sagte beispielsweise «Sky Sports»-Experte Gary Neville kürzlich. Und: «Xhaka lernt einfach nichts.» Manchmal agiert Xhaka, der Anfang Woche erstmals Vater wurde, nach wie vor ungestüm, seine Ballsicherheit und Übersicht aber sind erstklassig. Und Zakaria, immer noch erst 22, ist auf dem allerbesten Weg, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu realisieren. Er ist ein moderner Box-to-Box-Spieler, zwischen beiden Strafräumen stilprägend unterwegs. Es würde nicht überraschen, sollte Zakaria bald zu einem noch bedeutenderen Club wechseln.

Auch Remo Freuler läuft es beim Serie-A-Überraschungsteam Atalanta erneut glänzend. Und Djibril Sow ist bei Frankfurt unter seinem früheren YB-Trainer Adi Hütter nach zweimonatiger Verletzungspause und vorerst ungenügenden Leistungen zuletzt richtiggehend durchgestartet. Edimilson Fernandes wiederum hat sich bei Mainz sofort als Stütze etabliert.

Sturm Embolos neue Rolle

Sechs Offensivkräfte stehen in Petkovics Kader. Renato Steffen (Wolfsburg), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb) und Josip Drmic (Norwich) sind wechselhaft bis unbefriedigend unterwegs. Admir Mehmedi steht vor ihnen, obwohl er bei Wolfsburg hart um Einsätze kämpfen muss. Mehmedi könnte zusammen mit Haris Seferovic, der bei Benfica Lissabon noch nicht so treffsicher ist wie letzte Saison (3 Tore in 11 Pflichtspielen), sowie Breel Embolo den Angriff bilden. Embolo hat seine Karriere nach drei komplizierten Jahren bei Schalke mit dem Transfer zu Gladbach neu lanciert. Er gefällt in neuer Rolle hinter zwei Angreifern, ist agil und spielfreudig. Es wäre an der Zeit, dass er auch mal wieder ein starkes Länderspiel absolviert.

Fussball