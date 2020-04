Wunderkinder, die den Druchbruch nie schafften

Er ist erst 15-jährig und schiesst trotzdem Tor um Tor in der U-19-Bundesligafür Borussia Dortmund . Und bald schon darf Youssoufa Moukoko in der höchsten Spielklasse auflaufen. Denn kürzlich änderte die Deutsche Fussballliga (DFL) ihre Altersgrenzen. Bis anhin musste ein Spieler dem jüngeren Jahrgang der A-Junioren angehören, um für die erste Mannschaft spielen zu dürfen. Nun wurde die Grenze gesenkt und ein Spieler darf ab seinem 16. Geburtstag in der höchsten deutschen Liga auflaufen.

Für die Dortmunder bedeutet dies, dass sie ab dem 20. November ein weiteres Sturmjuwel einsetzen dürfen – und nicht erst in der Saison 2021/2022. Der BVB-Angriff mit Erling Haaland und Jadon Sancho wird also noch bedrohlicher. Doch Moukoko muss aufpassen, dass ihn nicht dasselbe Schicksal ereilt wie anderen Wunderkinder des Fussballs, die den hohen Erwartungen nie gerecht werden konnten.

Alen Halilovic

Mit 16 unterschrieb Alen Halilovic bei Dinamo Zagreb seinen ersten Profivertrag und kam in 44 Partien zum Einsatz. Zwei Jahre lang spielte der Kroate in seiner Heimat bevor er 2014 zu Barcelona wechselte. Der als «Balkan-Messi» bezeichnete Mittelfeldspieler absolvierte ein Jahr in Barças B-Mannschaft, bevor er an Sporting Gijon ausgeliehen wurde, wo er Spielpraxis in der höchsten spanischen Liga sammeln konnte. Er kam auf 36 Einsätze. Im Sommer 2016 kehrte er aber nicht nach Barcelona zurück, sondern wechselte zum Hamburger SV. Mit einem Tor bei seinem ersten Einsatz für die Deutschen befeuerte er die grossen Erwartungen an ihn.

Doch diesen wurde er nicht gerecht. Nach einer Saison und sieben absolvierten Spielen wechselte er leihweise nach Spanien zu UD Las Palmas, wo er regelmässig eingesetzt wurde. Nach dem Abstieg des HSV wechselte Halilovic zur AC Milan, wo er lediglich in der Europa League drei Mal zum Einsatz kam. Nach nur einem Jahr wurde er zuerst an Standard Lüttich und danach an den SC Heerenveen ausgeliehen, wo er häufig zum Einsatz kommt.

Bojan Krkic

Zahlreiche Rekorde brach Bojan Krkic in La Masia, der Jugendakademie des FC Barcelona, bevor er mit 17 in die zweite Mannschaft der Katalanen befördert wurde. In einem Jahr erzielte er in 22 Spielen zehn Tore, was dazu führte, dass er 2007 seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Auch er sollte der nächste Messi werden. In seinem fünften Einsatz schoss der Spanier mit serbischen Wurzeln seinen ersten Treffer und wurde mit 17 Jahren und 52 Tagen der jüngste Torschütze Barcelonas, jünger noch als Messi, der den Rekord zuvor hielt. Weitere Rekorde kamen hinzu: Jüngster Barça-Spieler, der in der Champions League spielte und zweitjüngster Torschütze in der Königsklasse überhaupt. 2010 verlängerte er seinen Vertrag in Barcelona und eine Ablösesumme von 100 Millionen wurde festgeschrieben.

Doch er kam immer weniger zum Einsatz und wechselte deshalb ein Jahr später zur AS Roma. Dort blieb er nicht lange. Es folgten Engagements bei der AC Milan, Ajax Amsterdam, Stoke City, Mainz, Deportivo Alaves und wieder Stoke als Teamkollege von Xherdan Shaqiri. Nach dem Abstieg der Engländer wurde Krkics Vertrag aufgelöst und er wechselte 2019 in die nordamerikanische MLS zu Montreal Impact, wo er nur sporadisch zum Einsatz kommt.

Freddy Adu

Mit 14 gab Freddy Adu sein Debüt in der Major League Soccer. Im gleichen Jahr unterschrieb er einen Werbevertrag mit Nike. Mit 18 spielte er an der U-20-WM. Im Anschluss daran sicherte sich Benfica Lissabon die Dienste des «amerikanischen Pelé». Doch dort geriet der steile Aufstieg ins Stocken. Er absolvierte 17 Partien und wurde danach nach Frankreich, Portugal, Griechenland und in die Türkei ausgeliehen. Der europäische Fussball schien ihm nicht zu liegen, weshalb er 2011 zurück in die MLS wechselte. Nach zwei Jahren bei Philadelphia begann Adus zweite Reise durch die Fussballwelt. Drei Jahre lang verbrachte er in Salvador, Serbien und Finnland, bevor er zurück in die USA ging. Seit 2019 ist der nun 30-Jährige vertragslos.

Adnan Januzaj

Als Junior wechselte Adnan Januzaj aus Belgien zu Manchester United. 2013 stand er mit 18 das erste Mal in der Startformation und erzielte sogleich zwei Tore. Und in Manchester war man sich sicher, dass man den neuen Wayne Rooney gefunden hat. Der Vertrag wurde sofort bis 2018 verlängert. Doch Januzaj konnte sich nicht durchsetzen, hatte nie einen Stammplatz. Er wurde ausgeliehen an Dortmund und danach an Sunderland. Im Sommer 2017 verkauften ihn die Red Devils an Real Sociedad, wo er nun regelmässig zum Einsatz kommt.

Hachim Mastour

Mehr als eine halbe Million Euro überwies die AC Milan 2012 an den damaligen Serie-C-Verein AC Reggiana, um sich die Rechte am erst 14-jährigen Hachim Mastour zu sichern. Weniger als zwei Jahre später trainierte der als «marokkanischer Messi» bezeichnete Stürmer mit der ersten Mannschaft und sass auch während einiger Spiele auf der Bank. Zu einem Einsatz kam er aber nicht. Die AC Milan sah zwar Mastours Talent, wollte ihn aber bei einem anderen Verein reifen lassen. Deshalb liehen die Lombarden ihn an Malaga und an PEC Zwolle in die niederländische Eredivisie aus. Auch dort kam der Stürmer nur ganz selten zum Zug. 2018 schloss er sich dem griechischen Verein PAS Lamia an, konnte sich aber nicht durchsetzen. Deshalb spielt der mittlerweile 21-Jährige seit der aktuellen Saison bei Urbs Reggina 1914, wo er auf nur acht Einsatzminuten kommt. Seit 2014 stand Mastour in nur 20 Spielen im Einsatz.

Martin Ödegaard

Mit gerade mal 15 Jahren und 151 Tagen debütierte Martin Ödegaard 2014 in der norwegischen Tippeligaen und konnte sogleich einen Assist verbuchen. In Norwegen kam er regelmässig zum Einsatz und überzeugte mit guten Leistungen. Bald schon buhlten die europäischen Topclubs um das Wunderkind: Probetrainings bei Bayern München, Manchester United und Real Madrid absolvierte Ödegaard. Im Winter 2015 folgte dann der Wechsel zum spanischen Rekordmeister. Er spielte zuerst für Reals B-Mannschaft, trainierte aber auch mit dem ersten Team. In der letzten Runden kam er sogar zu einem Kurzeinsatz mit den Profis. Es blieb sein einziger Einsatz in der spanischen Meisterschaft.

Ödegaard konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Real lieh ihn deshalb im Winter 2017 in die Niederlande aus, wo er beim SC Heerenveen Spielpraxis sammeln sollte. Dort absolvierte er in zwei Spielzeiten 38 Spiele und erzielte zwei Tore. Anschliessend spielte er leihweise für Vitesse Arnheim, wo er fast immer in der Startformation stand und in 39 Ligapartien elf Tore schoss. Nach dem Ende einer guten Saison ging es für den Norweger zu einem weiteren Team auf Leihbasis: Reals Sociedad. In Spanien konnte er an seine guten Leistungen anknüpfen und überzeugt als Stammspieler.

Sergio Agüero

Einige «Wunderkinder» konnten den hohen Erwartungen auch gerecht werden. Sergio Agüero beispielsweise. Er gab sein Profidebüt in Argentinien mit 15 Jahren und 33 Tagen. Nach 23 Toren in 53 Partien für Independiente wechselte er 2006 als 18-Jähriger zu Atletico Madrid. Dort kam er von Anfang an zum Einsatz und wechselte nach 100 Toren in 230 Spielen zu Manchester City, wo seine Jagd nach Titeln bis heute weitergeht.

Kylian Mbappé

Auch der Franzose Kylian Mbappé erfüllte die Ansprüche, die die Fussballwelt an ihn hatte. Mit 16 debütierte er für die AS Monaco. Im darauffolgenden Jahr verhalf er den Monegassen mit 15 Treffern in 29 Partien zum Meistertitel. In der anschliessenden Transferperiode wurde der 18-Jährige von Paris Saint Germain für weit über 150 Millionen Euro gekauft. Seither sorgt der Stürmer in der französischen Hauptstadt mit sehr guten Leistungen für Aufsehen.



