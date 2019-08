Barça-Stars sahnen auch beim Pokern ab

Wie unfair ist denn das: Fussballstars, die bereits Millionen scheffeln, kassieren auch noch anderweitig. Aber genau so war es am vergangenen Wochenende. Am Sonntag besiegte der FC Barcelona im heimischem Camp Nou Betis Sevilla 5:2. Innenverteidiger Gerard Piqué spielte durch, sein Teamkollege Arturo Vidal wurde eingewechselt und schoss den letzten Barça-Treffer.

Nur wenige Stunden später traten die beiden am European-Poker-Tour-Event in Barcelona an. Und sie gingen, ganz im Gegensatz zu Betis, nicht unter. Im Gegenteil: Der 32-jährige Piqué verpasste den Sieg nur um Haaresbreite, musste sich im Heads Up (im 1 gegen 1) nur Lokalmatador Juan Pardo geschlagen geben. Nichtsdestotrotz sahnte der Freund von Sängerin Shakira rund 392'000 Dollar ab. Der 32-jährige Vidal musste sich als Fünfter mit 149'000 Dollar begnügen.

Piqué and Vidal have won almost half a million euros together at the European Poker Tour in Barcelona.

The footballers were playing in a game at the Barcelona Casino and it's not the first time Piqué has won a big sum at the European Poker Tour. [as] pic.twitter.com/L5Can8UtfH